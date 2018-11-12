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15 октября 2018

Крупная организация по контрабанде алмазов связана с деятельностью Леваева в Израиле

12 ноября 2018
Новости

По данным Times of Israel, в Израиль были ввезены драгоценные камни в чемодане одного из работников компании Льва Леваева. Расследование показало, что гражданин Израиля, проживающий за границей, 6 лет назад прибыл в Израиль и привез с собой бриллианты, которые были спрятаны в его багаже.
Согласно сообщениям полиции, работник затем продал камни, не сообщив о сделках налоговым службам. По данным властей, в Израиле и за границей будут осуществляться другие аресты по делу о контрабанде.
Полиция уже арестовала шестерых подозреваемых по делу о незаконных транспортировках в Израиль спрятанных в сумках алмазов на сотни миллионов шекелей. Подозреваемые были допрошены по делу о контрабанде алмазов, а также об отмывании денег, налоговых преступлениях и преступном сговоре, подаче ложных финансовых отчетов и о других правонарушениях.
В сообщении говорится, что компания Леваева LLD Diamonds заявила, что ничего не знает об арестах. «Компания не знает ничего о происшествиях, о которых сообщают СМИ, - говорилось в сообщении. – Господин Леваев и другие компании, которыми он владеет, ведут бизнес в соответствии с принятыми нормами и законом. Мы надеемся, что скоро вопрос будет урегулирован, и подозрения окажутся необоснованными».
Лев Леваев – российский израильтянин, филантроп и инвестор, который в настоящий момент проживает за границей. Не ясно, будет ли он вызван для дачи показаний. Леваев является магнатом недвижимости в Израиле. Также он занимался строительством еврейского поселения на Западном берегу реки Иордан.         

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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