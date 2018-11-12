Эксклюзив
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12 ноября 2018
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06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
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Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим
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15 октября 2018
В руководящем составе Набсовета АЛРОСА произошли изменения
Необходимость переизбрания руководящего состава и членов профильных комитетов возникла после того, как на внеочередном общем собрании акционеров АЛРОСА 22 октября 2018 года был избран новый состав Наблюдательного совета.
По итогам заочного голосования 9 ноября члены Набсовета утвердили также новые составы профильных комитетов.
Комитет по стратегическому планированию вновь возглавил заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев. В состав комитета вошли Айсен Николаев, Сергей Иванов, первый заместитель главы Сунтарского улуса Николай Александров, министр имущественных и земельных отношений Евгения Григорьева, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник руководителя Росимущества Илья Елизаров, генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я) Сергей Местников, Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов, генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков. В состав комитета также вошли независимые директора Мария Гордон, Дмитрий Конов и Олег Федоров.
Комитет по аудиту, как и прежде, полностью сформирован из независимых директоров. Председателем комитета избрана Мария Гордон. Также в его состав вошли Галина Макарова и Олег Федоров.
Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавила независимый директор Галина Макарова, в него также вошли Дмитрий Конов, Сергей Местников и Олег Федоров.
Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляет общее руководство деятельностью Компании. В обязанности и компетенцию Наблюдательного совета входит обеспечение устойчивого развития Компании и формирование ее стратегии, а также контроль за соблюдением принципов корпоративного управления, в числе которых – защита интересов всех акционеров, независимо от степени их владения в уставном капитале Компании, сотрудников Компании и её партнеров, своевременное и полное раскрытие информации и прозрачность бизнеса.