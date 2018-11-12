ЦАР хочет, чтобы КП одобрил еще 9 районов для разработки алмазных месторождений

12 ноября 2018

Центральная африканская республика (ЦАР) обратилась к Кимберлийскому процессу, чтобы он утвердил для разработки девять дополнительных участков в западной части страны, на которых соблюдаются нормы горной добычи, так как республика стремится содействовать возвращению практики ответственной горной добычи полезных ископаемых.

Министр горнорудной промышленности страны Леопольд Мболи Фатран (Leopold Mboli Fatran) сообщил в заявлении, направленном Rough&Polished, что правительство работает над новой алмазной стратегией, которая будет продвигать ответственную добычу минералов.

О новом законе станет известно до конца года, добавил он.

Согласно ЦАР, алмазные месторождения находятся в данный момент под государственным контролем, в частности под наблюдением местной администрации, горнодобывающей промышленности, ВВС США, жандармерии и полиции.

Республика также создала и внедрила соответствующие дополнительные механизмы контроля.

Власти отметили, что нет никаких доказательств систематической активизации деятельности преступных групп, которая бы влияла на внутренние проверки на алмазном производстве и в алмазной торговле.

В то же время в заявлении ЦАР говорится, что власти приветствуют решение, принятое на межсессионном совещании КП в июне, о том, что необходимо сократить сроки обработки экспортных поставок до 7 дней.

Специальный советник президента ЦАР и министр горнорудной промышленности заявили, что формализация административного решения для процесса утверждения экспортных поставок сроком в 7 дней необходима для того, чтобы двигаться дальше и заключать контракты с передовыми международными компаниями, которые работают с центральноафриканскими фирмами, добывающими алмазы на аллювиальных месторождениях, а также со старателями.

Участники отрасли отметили, согласно заявлению, что конкуренция с незаконной торговлей негативным образом сказывается на их бизнесе. В частности, тот факт, что компании могут экспортировать только одну партию алмазного сырья в месяц, является крайне обременительным. Они попросили, чтобы семидневный процесс утверждения экспортных поставок был формализован таким образом, чтобы фирмы смогли экспортировать определенный объем алмазов из ЦАР каждые 15 дней.

ЦАР также заявила, что она намерена реформировать сектор старательской добычи алмазов с целью нормализировать функционирование алмазной торговли и пресечь незаконную деятельность и контрабанду.

Фатран сообщил, что инвесторы, которые будут сотрудничать со старателями, смогут получить налоговые льготы. Над этим проектом в данный момент работает государство.

КП остановил экспорт алмазов из ЦАР в 2013 году, после того как повстанцы захватили власть в стране.

Однако в 2016 году областям из зеленой зоны на западе страны было разрешено экспортировать алмазное сырье. В эту зону входили такие города, как Берберати, Бода, Нола, Карно и Гадзи.

Неправительственные организации, такие как Global Witness и Human Rights Watch, выступили против повторного вступления ЦАР в КП, утверждая, что группы повстанцев продолжают незаконно вывозить алмазы из страны.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished