Тендер розовых бриллиантов Аргайла Rio Tinto показал рекордный результат

12 ноября 2018

Фото: Rio Tinto

Тендер розовых бриллиантов 2018 года компании Rio Tinto, на котором было выставлено 63 редких розовых, красных и фиолетовых камня, добытых на руднике Аргайл (Argyle) в Австралии, принес компании рекордную прибыль на фоне растущего в мире спроса на бриллианты фантазийных цветов, говорится в пресс-релизе, распространенном Rio Tinto.Согласно сообщению, эти результаты также говорят о том, что рудник, которым владеет компания, приближается к концу своей жизни, а запас таких редких камней становится все меньше. Цены на камни из коллекции 2018 года, состоящей из лучших розовых, красных и фиолетовых бриллиантов из знаменитой шахты, которая находится в Западной Австралии, продолжают показывать рост более чем на 10%.Первый лот «Муза Аргайла», фиолетово-красный бриллиант весом 2,28 карата, проданный анонимному покупателю, является самым ценным бриллиантом за всю 34-летнюю историю тендеров.Второй лот «Альфа Аргайла» из коллекции 2018 года также был продан за рекордную цену. Он является самым крупным и высокоценным ярко-розовым бриллиантом за всю историю тендеров розовых камней Аргайла. «Альфу Аргайла» приобрела зарегистрированная в Сингапуре фирма Glajz THG, партнер компании Argyle Pink Diamonds.Управляющий директор Glajz THG Джон Глайз (John Glajz) заявил: «Я рад обладать таким камнем-рекордсменом - бриллиантом, в котором сочетаются редкость, красота и знаменитое происхождение из рудника Аргайл».Мэтью Олдридж (Matthew Aldridge), генеральный директор Gemcut Geneva, который приобрел несколько камней на тендере 2018 года, сообщил: «Как страстный коллекционер лучших бриллиантов фантазийных цветов, я особо счастлив покупке бриллианта «Одиссея Аргайла», который составит пару такому же камню, проданному на тендере более 15 лет назад».Согласно последним оценкам, коммерческие запасы на руднике позволят поддерживать производство до конца 2020 года.