WDC нацелен на обсуждение повестки реформы на пленарном заседании КП в Брюсселе

12 ноября 2018

Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) - отраслевая организация, ставящая своими задачами предотвращение проникновения конфликтных алмазов в мировой алмазный трубопровод и защиту ценности природных алмазов, намерена содействовать продвижению предлагаемой реформы Кимберлийского процесса (КП) на пленарном заседании этой международной организации 12-16 ноября в Брюсселе.

WDC выступает, в частности, за расширение определения конфликтных алмазов в целях борьбы с серьезным и систематическим насилием. Совет стремится также создать постоянный секретариат и укрепить механизм экспертной оценки, положения о которых внесены в административные решения, представленные председателю КП для обсуждения и принятия решения на пленарном заседании.

WDC ожидает также проведения обзора основного документа KП и поддерживает предложение о создании фонда с участием многих заинтересованных сторон, который будет обеспечивать наращивание финансового потенциала.

«Являясь официальным наблюдателем от отрасли в КП, мы гордимся нашей ролью в инициировании и реализации в течение года изменений как в самой организации, так и за ее пределами. Мы с нетерпением ожидаем обеспечения совместными усилиями дальнейшего прогресса», - сказал Стефан Фишлер (Stephane Fischler), президент WDC.

Руководители WDC в прошлом году инициировали обсуждение с рядом правительств и международных организаций, признавая, что одной из наиболее насущных потребностей является наличие более масштабного и разнообразного представительства африканских стран в КП. Были проведены, в частности, встречи с представителями Анголы и Демократической Республики Конго (ДРК) для обсуждения проблем и возможностей в области старательской добычи алмазов, а также социальных и экономических выгод, которые несет для них соблюдение требований КП.

Кроме того, руководители WDC встречались с представителями государств-членов Европейского союза, госдепа США и Африканского союза, чтобы обсудить реалии африканских стран, занимающихся добычей алмазов, и возможности качественного улучшения их поддержки в процессе реализации решений КП.

Помимо поощрения присоединения к организации большего числа африканских стран и поддержки реформы КП, WDC осуществляет изменения в индустрии путем пересмотра и расширения собственной Системы гарантий (System of Warranties, SoW). Руководящие принципы недавно принятой SoW поддерживают и основываются на гарантиях, предусмотренных Сертификационной схемой Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPCS), требуя от всех покупателей и продавцов алмазов учитывать приверженность отрасли поощрению соблюдения прав человека и трудового права, борьбе с коррупцией и отмыванием денег.

Новые руководящие принципы SoW были единогласно одобрены на недавно завершившемся ежегодном совещании WDC в Мумбае.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished