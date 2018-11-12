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15 октября 2018

Сьерра-Леоне хочет «других отношений» с AWDC – СМИ

12 ноября 2018
Новости

Сьерра-Леоне хочет пересмотреть отношения с Антверпенским всемирным алмазным центром (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) для того, чтобы создать в стране иную инфраструктуру с целью увеличить стоимость алмазов до их экспорта в другие страны, сообщают местные средства массовой информации.
Агентство Patriotic Vanguard процитировало президента Джулиуса Маада Био, недавно посетившего AWDC в Бельгии, который заявил, что Сьерра-Леоне является крупным экспортером алмазов, но в стране необходимо создавать больше центров по бенефикации алмазного сырья.
В 2017 году Сьерра-Леоне экспортировала в Антверпен 150 000 каратов алмазов (52% добытых в стране камней) стоимостью $87 млн, сообщает Diamond Loupe.
Генеральный директор AWDC Ари Эрпштейн (Ari Epstein) сообщил, что Алмазный центр будет использовать все свои знания, чтобы поддержать новую стратегию правительства Сьерра-Леоне.  
Президент Био, который также является экспертом по оценке алмазов, отметил, что, хотя он и осознает стратегическую важность алмазного сырья, его новое руководство намерено использовать полученные от алмазов средства для развития человеческого капитала.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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