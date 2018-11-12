Намибия получила $3,4 млн дивидендов от компании, торгующей алмазами

09 ноября 2018

Государственный алмазный трейдер Намибии Namib Desert Diamonds (Namdia) выплатил государству дивиденды в размере 50 млн намибийских долларов ($3,4 млн), сообщают местные газеты.

Агентство New Era привело слова генерального директора Namdia Кеннеди Хамутеньи (Kennedy Hamutenya), который заявил, что общая прибыль компании в 2017/2018 финансовом году составила около 2 млрд намибийских долларов, из которых примерно 80 млн намибийских долларов пошли на налоги и пошлины за экспорт. Таким образом, прибыль компании после вычета налогов составила приблизительно 140 млн намибийских долларов.

«Мы получили выдающиеся и непревзойденные результаты, и мы надеемся, что показатели этого года означают, что в среднесрочном и долгосрочном периоде мы получим лучшие результаты, - сообщил он. – По мере того как мы совершенствуем бизнес, укрепляем системы управления, используем синергию и опираемся на потенциал наших бизнес-единиц, мы надеемся и уверены, что сумеем увеличить акционерную стоимость компании…».

Namdia выкупает 15% от общего годового объема алмазов, добытого Namdeb, через Namibia Diamond Trading Company.

Финансовый отчет компании за 2016/2017 год показал, что Namdia приобрела алмазное сырье у NDTC за 750 млн намибийских долларов и реализовала его за 860 млн намибийских долларов, что принесло фирме прибыль в размере 110 млн намибийских долларов.

(1 USD = 14,5164 NAD)

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

