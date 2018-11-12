АЛРОСА в октябре реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $242,8 млн

09 ноября 2018

В октябре текущего года Группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $242,8 млн (-28% г/г). Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $233,9 млн, бриллиантов − $8,9 млн.

Всего в январе–октябре 2018 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении выросли на 6% г/г до $3,905 млрд. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за десять месяцев 2018 года составила $3,822 млрд, бриллиантов – $83,0 млн.

«В течение октября по-прежнему ощущалось заметное ослабление спроса в сегменте недорогого мелкоразмерного сырья. Привычный фактор сезонности в преддверии главного индийского праздника Дивали осложнился ослаблением курса рупии относительно доллара, рядом мелких банкротств в Индии и ужесточением условий кредитования гранильного сектора в этой стране, – говорит заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов. – Мы ожидаем стабилизации ситуации в декабре этого года – первом квартале следующего, прогнозируя снижение объемов продаж в натуральном выражении в текущем году до 37-38 млн карат. В денежном исчислении ожидаем превышение показателей продаж прошлого года».