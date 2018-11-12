Эксклюзив
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers
Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...
22 октября 2018
Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим
Из чего складывается доходность огранки? Что это за профессия – инженер по обработке алмазов? Сколько времени уходит на то, чтобы стать огранщиком? Как работает ограночная фабрика? «Русская огранка» - она жива? Lightbox от компании De Beers – это что...
15 октября 2018
АЛРОСА в октябре реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $242,8 млн
Всего в январе–октябре 2018 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении выросли на 6% г/г до $3,905 млрд. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за десять месяцев 2018 года составила $3,822 млрд, бриллиантов – $83,0 млн.
«В течение октября по-прежнему ощущалось заметное ослабление спроса в сегменте недорогого мелкоразмерного сырья. Привычный фактор сезонности в преддверии главного индийского праздника Дивали осложнился ослаблением курса рупии относительно доллара, рядом мелких банкротств в Индии и ужесточением условий кредитования гранильного сектора в этой стране, – говорит заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов. – Мы ожидаем стабилизации ситуации в декабре этого года – первом квартале следующего, прогнозируя снижение объемов продаж в натуральном выражении в текущем году до 37-38 млн карат. В денежном исчислении ожидаем превышение показателей продаж прошлого года».