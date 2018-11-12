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15 октября 2018
В ближайшие два года алмазный рудник «Мир» компании АЛРОСА восстановлен не будет
«Да, мы подтверждаем наше текущее видение общего размера капекса на 2019 и 2020 гг. в размере 26 и 28 млрд рублей соответственно. Обращаю внимание, что эти цифры не включают в себя какие-либо инвестиции, связанные с возможным восстановлением рудника Мир, решение по которому на данный момент не принято», - сообщил, согласно агентству, в ходе телефонной конференции заместитель генерального директора алмазодобывающей компании Алексей Филипповский.
Кимберлитовая трубка «Мир» была открыта в 1955 году и разрабатывалась открытым способом вплоть до 2001 года. Подземный рудник «Мир» был введен в строй в августе 2009 года в присутствии Владимира Путина, бывшего в то время премьер-министром Российской Федерации. Строительство подземного рудника обошлось АЛРОСА в 22 млрд рублей. Его мощность составила 1 миллион тонн руды в год. Планировалось, что добыча алмазов на нем будет вестись в течение 30 с лишним лет, однако она прекратилась в августе 2017 года в связи с аварией, приведшей к его затоплению.
Николай Похиленко, директор Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева Сибирского отделения РАН, в свое время отмечал, что остаточные запасы алмазов на руднике очень большие, руда богатая и восстановление имеет экономический смысл, поскольку месторождений такого класса у АЛРОСА не так много. Владимир Дюкарев, с 1995 по 2002 год занимавший должность первого вице-президента – генерального директора АЛРОСА, также высказывался за восстановление рудника «Мир».
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург