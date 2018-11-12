Эксклюзив
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
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12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers
Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...
22 октября 2018
Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим
Из чего складывается доходность огранки? Что это за профессия – инженер по обработке алмазов? Сколько времени уходит на то, чтобы стать огранщиком? Как работает ограночная фабрика? «Русская огранка» - она жива? Lightbox от компании De Beers – это что...
15 октября 2018
Мировой спрос на украшения из золота вырос в третьем квартале на 6% - WGC
В отчете говорится, что спрос на ювелирные изделия из золота вырос до 535,7 тонны в третьем квартале этого года с 505,8 тонны за тот же период в прошлом году.
Спрос в Индии снова увеличился на 10%, до 148,8 тонны, после двух кварталов подряд, когда наблюдался спад по сравнению с предыдущим годом. Снижение цен на золото в августе также поспособствовало увеличению спроса в Индии, несмотря на то что колебания курса местной валюты достаточно быстро вернули уровень цен на прежнюю отметку.
В Китае спрос на ювелирные изделия также вырос на 10%, до 174,2 тонны, в третьем квартале по сравнению с тем же кварталом 2017 года. Спрос увеличился на фоне праздника Циси и других осенних фестивалей.
На спрос на золотые украшения на Ближнем Востоке негативно повлияло геополитическое напряжение, таким образом, спрос снизился на 12%, до 37,7 тонны, по сравнению с прошлым годом.
За рассматриваемый период спрос на ювелирные изделия из золота в Иране показал спад второй квартал подряд почти на 60% по сравнению с прошлым годом, в то время как в Турции спрос упал на 31% из-за растущих и нестабильных цен на золото.
В Египте спрос на золотые украшения показывает рост третий квартал подряд на 17% по сравнению с прошлым годом.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished