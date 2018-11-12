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15 октября 2018

Мировой спрос на украшения из золота вырос в третьем квартале на 6% - WGC

09 ноября 2018
Новости
В третьем квартале, который закончился 30 сентября 2018 года, мировой спрос на ювелирные изделия из золота вырос на 6% по сравнению с прошлым годом благодаря повышению спроса со стороны покупателей, которые чутко реагируют на цены, а также росту на ключевых рынках Индии и Китая, говорится в квартальном отчете по тенденциям спроса на золото Всемирного золотого совета (World Gold Council).   
В отчете говорится, что спрос на ювелирные изделия из золота вырос до 535,7 тонны в третьем квартале этого года с 505,8 тонны за тот же период в прошлом году.
Спрос в Индии снова увеличился на 10%, до 148,8 тонны, после двух кварталов подряд, когда наблюдался спад по сравнению с предыдущим годом. Снижение цен на золото в августе также поспособствовало увеличению спроса в Индии, несмотря на то что колебания курса местной валюты достаточно быстро вернули уровень цен на прежнюю отметку.
В Китае спрос на ювелирные изделия также вырос на 10%, до 174,2 тонны, в третьем квартале по сравнению с тем же кварталом 2017 года. Спрос увеличился на фоне праздника Циси и других осенних фестивалей.
На спрос на золотые украшения на Ближнем Востоке негативно повлияло геополитическое напряжение, таким образом, спрос снизился на 12%, до 37,7 тонны, по сравнению с прошлым годом.
За рассматриваемый период спрос на ювелирные изделия из золота в Иране показал спад второй квартал подряд почти на 60% по сравнению с прошлым годом, в то время как в Турции спрос упал на 31% из-за растущих и нестабильных цен на золото.
В Египте спрос на золотые украшения показывает рост третий квартал подряд на 17% по сравнению с прошлым годом.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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