Мировой спрос на украшения из золота вырос в третьем квартале на 6% - WGC

09 ноября 2018

В третьем квартале, который закончился 30 сентября 2018 года, мировой спрос на ювелирные изделия из золота вырос на 6% по сравнению с прошлым годом благодаря повышению спроса со стороны покупателей, которые чутко реагируют на цены, а также росту на ключевых рынках Индии и Китая, говорится в квартальном отчете по тенденциям спроса на золото Всемирного золотого совета (World Gold Council).

В отчете говорится, что спрос на ювелирные изделия из золота вырос до 535,7 тонны в третьем квартале этого года с 505,8 тонны за тот же период в прошлом году.

Спрос в Индии снова увеличился на 10%, до 148,8 тонны, после двух кварталов подряд, когда наблюдался спад по сравнению с предыдущим годом. Снижение цен на золото в августе также поспособствовало увеличению спроса в Индии, несмотря на то что колебания курса местной валюты достаточно быстро вернули уровень цен на прежнюю отметку.

В Китае спрос на ювелирные изделия также вырос на 10%, до 174,2 тонны, в третьем квартале по сравнению с тем же кварталом 2017 года. Спрос увеличился на фоне праздника Циси и других осенних фестивалей.

На спрос на золотые украшения на Ближнем Востоке негативно повлияло геополитическое напряжение, таким образом, спрос снизился на 12%, до 37,7 тонны, по сравнению с прошлым годом.

За рассматриваемый период спрос на ювелирные изделия из золота в Иране показал спад второй квартал подряд почти на 60% по сравнению с прошлым годом, в то время как в Турции спрос упал на 31% из-за растущих и нестабильных цен на золото.

В Египте спрос на золотые украшения показывает рост третий квартал подряд на 17% по сравнению с прошлым годом.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished