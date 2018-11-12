Кольцо от Bulgari с фантазийным ярко голубым бриллиантом на аукционе Christie’s в Нью-Йорке

Кольцо от Bulgari с фантазийным ярко голубым бриллиантом весом 8,08 карата выставят на торговую сессию Magnificent Jewels sale, которую аукционный дом Christie’s проведет 5 декабря в Нью-Йорке.
Стоимость ювелирного изделия оценивается в $13 млн - $18 млн.
Фото: Christie's
Лот описывают как «чудо природы». Кольцо является редким шедевром итальянских ювелиров класса люкс, а бриллиант может считаться одним из лучших голубых камней, когда-либо появлявшихся на рынке.
Голубые алмазы настолько редкие, что, когда кольцо с голубым бриллиантом от ювелиров Graff выставили на аукционе Christie’s в Нью-Йорке в 2017 году, оно было продано за $12,5 млн.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished