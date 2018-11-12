BlueRock получила £711 000 для увеличения уровня добычи на руднике в Южной Африке

09 ноября 2018

Фото: BlueRock Diamonds

BlueRock Diamonds получила £711 000 от размещения на рынке посредством подписки в общей сложности 237 млн акций для того, чтобы открыть трубки KV1 и KV2. Это две из пяти кимберлитовых трубок, которые компания в настоящий момент разрабатывает на своем проекте Кареевлей (Kareevlei), расположенном в южноафриканском регионе Кимберли.Начиная с третьего квартала 2019 года компания намерена поставлять на свою обогатительную фабрику около 40 000 тонн руды в месяц.BlueRock считает, что перерабатывая 40 000 тонн руды в месяц, ее операции по разработке участков будут прибыльными при содержании алмазов в размере 2,5 карата на сто тонн руды.На сегодняшний день уровень содержания алмазов на всех проектах компании составляет 2,6 карата на сто тонн руды.Цель BlueRock на долгосрочный период состоит в оптимизации доступных ресурсов и увеличении производства приблизительно до 500 000 тонн руды в год, продлевая жизнь рудника примерно на 10 лет путем добычи алмазов на KV1, KV2 и KV3.Компания сообщила, что остатки средств пойдут на финансирование небольших проектов по улучшению действующей фабрики для повышения надежности ее работы и, следовательно, увеличивая уровень ее производительности.