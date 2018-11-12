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15 октября 2018
BlueRock получила £711 000 для увеличения уровня добычи на руднике в Южной Африке
Фото: BlueRock Diamonds
Начиная с третьего квартала 2019 года компания намерена поставлять на свою обогатительную фабрику около 40 000 тонн руды в месяц.
BlueRock считает, что перерабатывая 40 000 тонн руды в месяц, ее операции по разработке участков будут прибыльными при содержании алмазов в размере 2,5 карата на сто тонн руды.
На сегодняшний день уровень содержания алмазов на всех проектах компании составляет 2,6 карата на сто тонн руды.
Цель BlueRock на долгосрочный период состоит в оптимизации доступных ресурсов и увеличении производства приблизительно до 500 000 тонн руды в год, продлевая жизнь рудника примерно на 10 лет путем добычи алмазов на KV1, KV2 и KV3.
Компания сообщила, что остатки средств пойдут на финансирование небольших проектов по улучшению действующей фабрики для повышения надежности ее работы и, следовательно, увеличивая уровень ее производительности.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished