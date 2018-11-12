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15 октября 2018

AGD Diamonds поддерживает детей-спортсменов

08 ноября 2018
Новости
AGD Diamonds поддержала команду юных пловцов из Архангельска, которая успешно выступила на чемпионате России в г. Дзержинске для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

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Фото: AGD Diamonds


Компания сообщила, что приоритетом AGD Diamonds является поддержка здорового образа жизни и активных занятий спортом.
Команда детей, двое из которых инвалиды-колясочники, занимается плаванием в группе ГАУ АО «Центр развития адаптивного спорта» под руководством тренера Елены Николаевны Яковлевой.
В ходе чемпионата Мария Удачина установила два новых рекорда России на дистанциях 50 метров брассом и 150 метров комплексным плаванием в классе S 1. Никита Павлов стал четвертым на дистанции 100 метров на спине. Ирина Агеева вошла в десятку сильнейших на той же дистанции.
Команда спортсменов, родители и тренер поблагодарили AGD Diamonds за возможность выступить на чемпионате России и высказали надежду на дальнейшее сотрудничество с компанией.

Виктория Кири, корреспондент европейского бюро Rough&Polished, Страсбург   
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