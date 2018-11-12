Государственные компании Зимбабве борются за контроль над продажами алмазов

08 ноября 2018

Государственные компании Zimbabwe Consolidation Diamond Corporation (ZCDC) и Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ), как сообщается, ведут борьбу за контроль над выручкой, которую генерирует алмазная индустрия страны.

ZCDC в настоящий момент добывает алмазы в Маранге (Marange), в то время как MMCZ имеет эксклюзивное право на маркетинг и продажу всех минералов в Зимбабве, кроме золота и серебра.

Газета Business Times процитировала анонимные источники, которые сообщили, что эти компании предъявляли друг другу обвинения и контробвинения из-за вмешательств в маркетинг алмазов.

Также они сообщили, что высокопоставленные должностные лица ZCDC и незаконные алмазные дилеры ливанской национальности проводили секретные сделки.

«Один из старших исполнительных сотрудников ZCDC (имя не разглашается) встретился с гражданином Ливана, который связался с ZCDC и предложил продавать алмазы для отмывания денег. Это лицо ливанской национальности уже какое-то время связано с незаконной покупкой алмазов в Зимбабве, сообщает источник. – Сделка была заключена, и чтобы о скандале стало известно, тот же сотрудник связался с MMCZ и оскорблял чиновников, после того как его план по продаже любых на выбор ливанского гражданина камней у MMCZ и ZCDC провалился».

В то же время по данным газеты, более 60 зданий в Мутаре были переделаны в незаконные центры торговли алмазами иностранным синдикатом, который продает камни, добытые незаконным путем местными старателями.

Синдикаты по торговле алмазами, согласно сообщениям, разработали сложные схемы и стратегии для уклонения от правоохранительных органов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



