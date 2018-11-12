Финансовые результаты Группы АЛРОСА за 3 кв. и 9 мес. 2018 года по МСФО

08 ноября 2018

АЛРОСА, мировой лидер по объемам добычи алмазов, сообщает о финансовых результатах за 3 кв. и 9 мес. 2018 г.

За 9 мес. 2018 г. выручка выросла на 11% до 238 млрд руб. на фоне роста индекса цен и средних цен реализации алмазов, а также улучшения структуры продаж, несмотря на 9% снижение продаж в каратах.

Показатель EBITDA вырос на 29% до 129 млрд руб. благодаря росту выручки и незначительному снижению производственных затрат.

Рентабельность по EBITDA увеличилась на 7 п.п. до 54%.

Чистая прибыль по итогам 9 мес. выросла до 82,5 млрд руб. (+33% г/г) на фоне роста EBITDA.

Свободный денежный поток (СДП) вырос на 38% за счет роста прибыльности на фоне увеличения инвестиций на 2,4 млрд руб., а также высвобождения средств из оборотного капитала за счет роста продаж из запасов.

В 3 кв. 2018 г.выручка снизилась на 3% кв/кв до 70,1 млрд руб. в связи со снижением объемов продаж в каратах (-26% кв/кв) на фоне роста средних цен. Рост на 19% г/г связан с увеличением индекса цен и улучшением структуры продаж.

Показатель EBITDA в 3 кв. снизился на 3% кв/кв до 40 млрд руб. за счет снижения продаж в каратах на 26%. Частично этот фактор был компенсирован ростом средних цен реализации на фоне контроля над издержками. Рост на 47% г/г обусловлен сокращением затрат и улучшением ценовой конъюнктуры.

Рентабельность по EBITDA в 3 кв. сохранилась на уровне 57%.

Чистая прибыль в 3 кв. снизилась до 24,2 млрд руб. (-5% кв/кв). Рост на 87% г/г связан с улучшением рыночной конъюнктуры.

Свободный денежный поток вырос до 23,6 млрд руб. (+13% кв/кв, +2 раза г/г) на фоне увеличения операционного денежного потока (+15% кв/кв, +75% г/г).

Рост чистого долга (с 6 до 36,6 млрд руб.) главным образом связан со снижением денежных средств, которые были направлены на выплату дивидендов за 2017 г. (38,6 млрд руб.).

Чистый долг/EBITDA составил 0,2х, что ниже целевого значения 0,5-1,0х.

Дивиденды: по результатам 6 мес. 2018 г. Общее собрание акционеров 30 сентября приняло решение о выплате дивидендов в размере 5,93 руб. на акцию (70% от СДП).

Прогноз: оценка объемов продаж в 2018 г. пересмотрена до 37-38 млн карат в связи со снижением спроса на мелкоразмерное сырье в 2-м полугодии.

Сергей Иванов, генеральный директор – председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО), так прокомментировал результаты:

«Восстановление спроса на конечную продукцию и улучшение цен, а также наши усилия по повышению рентабельности бизнеса как за счет активной сбытовой политики, так и за счет реализации программы операционной эффективности позволили нам продемонстрировать сильные финансовые показатели. Рентабельность по показателю EBITDA увеличилась на 7 п.п. до 54%, что подтверждает статус Компании как лидера отрасли не только по доле рынка, но и по прибыльности. Рост операционного денежного потока и стабилизация объема инвестиций позволили нам нарастить свободный денежный поток на 38% до 86 млрд рублей, что в свою очередь привело к улучшению финансовой устойчивости – показатель чистый долг к EBITDA сократился до 0,2 против 0,7 годом ранее.

В октябре 2018 года Компания начала промышленную добычу алмазов на Верхне-Мунском месторождении мощностью 1,8 млн карат алмазов в год. Запуск этого месторождения, а также рост производительности на уже работающих активах, позволит отчасти компенсировать объемы, потерянные в связи с выбытием мощностей «Мира», и нарастить объем добычи в 2019 году до 38 млн карат.

Устойчивый свободный денежный поток позволил акционерам Компании принять рекомендацию Наблюдательного совета и утвердить высокий уровень дивидендов по результатам деятельности за 6 месяцев 2018 г. в размере 5,93 рубля на акцию».



