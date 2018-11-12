Lucapa обнаружила новое аллювиальное месторождение на Луло

08 ноября 2018

Фото: Lucapa Diamond

Lucapa Diamond сообщила, что обнаружила новое аллювиальное месторождение, которое является источником крупных и высокоценных алмазов, на алмазном проекте Луло (Lulo) в Анголе, которым компания владеет на 40%.Алмазы, добытые на руднике, были обнаружены преимущественно в зоне террас вдоль долины реки Какуило (Cacuilo).Lucapa и ее партнеры Endiama и Rosas & Petalas недавно начали программу геологоразведки на обширных аллювиальных равнинах вдоль долины реки Какуило протяженностью 50 км, которая находится на территории алмазной концессии Луло, для того, чтобы определить, залегают ли на этих участках аллювиальные алмазы специальной категории.«Положительные результаты, полученные от проведения тестов на аллювиальных равнинах, прилегающих к Блоку 31, где были добыты алмазы обычной специальной категории (камни массой более 10,8 карата), показали, что существует огромный потенциал для обнаружения новых обширных областей для разработки на проекте Луло», - заявила компания.Она добавила, что на первом участке аллювиальных равнин, на котором проводились тесты, было добыто 17 алмазов специального размера, включая белый алмаз специальной категории типа IIa цвета D массой 55 каратов.На данный момент компания добыла 1 502 карата в ходе переработки 11 155 кубических метров керна, таким образом, содержание алмазов в 100 кубических метрах керна составляет 13,5 карата.