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15 октября 2018

Alibaba и AWDC заключили контракт, чтобы продавать бельгийские камни в Китае

07 ноября 2018
Новости
Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre , AWDC) и Alibaba Group объявили, что подписали эксклюзивное соглашение, по которому сертифицированные бриллианты из Антверпена станут доступны потребителям из Китая на торговой площадке B2C Alibaba, которая называется Tmall.
Организации подписали соглашение во время первой Международной выставки импортной продукции в Китае (China International Import Expo, CIIE), которая прошла на прошлой неделе в Шанхае.

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Нишит Парикх (Nishit Parikh), президент AWDC, и Джессика Лю, президент отдела моды и роскоши Tmall, Alibaba Group, подписывают соглашение о сотрудничестве                                                                                 Фото: AWDC


Джессика Лю (Jessica Liu), президент отдела моды и роскоши Tmall, Alibaba Group, сообщила, что партнерство Alibaba и AWDC откроет новые возможности для ведения бизнеса в алмазной индустрии.
«Растущий спрос на товары класса люкс в Китае открывает огромные возможности для международных брендов и бизнеса. Алмазный рынок также извлечет из этого выгоду, так как уровень продаж растет, а Китай является вторым по величине рынком бриллиантов в мире, - сказала она. – Мы очень рады, что AWDC выбрал нас в качестве партнеров. Мы счастливы также предоставить шанс более половине миллиарда наших покупателей в Китае приобрести уникальные бриллианты из мировой столицы алмазов».
Ари Эпштейн (Ari Epstein), генеральный директор AWDC, добавил, что сотрудничество двух лидирующих в своих отраслях организаций поможет развить бизнес-связи между двумя странами.
Камни из Антверпена будут называться «Форма Антверпена» и будут продаваться в одноименном флагманском магазине на защищенной платформе Tmall. К каждому камню будет прилагаться сертификат HRD Antwerp с отчетом 4С (огранка, чистота, вес, цвет).  Кроме  того, HRD нанесет на рундист каждого камня код QR, в котором будут записаны данные о камне.
Отсканировав этот код, покупатель из Китая сможет отследить путь приобретенного камня обратно в Антверпен с помощью блокчейн-технологии.
Как только клиент выберет камень, его можно будет использовать для создания ювелирного изделия. Бриллианты и ювелирные изделия «Форма Антверпена» можно будет приобрести только на платформе Alibaba Tmall: Shape of Antwerp Online Flagship Store. Коллекция этих камней и изделий также будет выставлена на CIIE.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург   


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