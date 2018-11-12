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15 октября 2018
Alibaba и AWDC заключили контракт, чтобы продавать бельгийские камни в Китае
Организации подписали соглашение во время первой Международной выставки импортной продукции в Китае (China International Import Expo, CIIE), которая прошла на прошлой неделе в Шанхае.
Нишит Парикх (Nishit Parikh), президент AWDC, и Джессика Лю, президент отдела моды и роскоши Tmall, Alibaba Group, подписывают соглашение о сотрудничестве Фото: AWDC
Джессика Лю (Jessica Liu), президент отдела моды и роскоши Tmall, Alibaba Group, сообщила, что партнерство Alibaba и AWDC откроет новые возможности для ведения бизнеса в алмазной индустрии.
«Растущий спрос на товары класса люкс в Китае открывает огромные возможности для международных брендов и бизнеса. Алмазный рынок также извлечет из этого выгоду, так как уровень продаж растет, а Китай является вторым по величине рынком бриллиантов в мире, - сказала она. – Мы очень рады, что AWDC выбрал нас в качестве партнеров. Мы счастливы также предоставить шанс более половине миллиарда наших покупателей в Китае приобрести уникальные бриллианты из мировой столицы алмазов».
Ари Эпштейн (Ari Epstein), генеральный директор AWDC, добавил, что сотрудничество двух лидирующих в своих отраслях организаций поможет развить бизнес-связи между двумя странами.
Камни из Антверпена будут называться «Форма Антверпена» и будут продаваться в одноименном флагманском магазине на защищенной платформе Tmall. К каждому камню будет прилагаться сертификат HRD Antwerp с отчетом 4С (огранка, чистота, вес, цвет). Кроме того, HRD нанесет на рундист каждого камня код QR, в котором будут записаны данные о камне.
Отсканировав этот код, покупатель из Китая сможет отследить путь приобретенного камня обратно в Антверпен с помощью блокчейн-технологии.
Как только клиент выберет камень, его можно будет использовать для создания ювелирного изделия. Бриллианты и ювелирные изделия «Форма Антверпена» можно будет приобрести только на платформе Alibaba Tmall: Shape of Antwerp Online Flagship Store. Коллекция этих камней и изделий также будет выставлена на CIIE.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург