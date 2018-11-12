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15 октября 2018
На Верхне-Мунском месторождении добыт первый крупный алмаз
Фото: АЛРОСА
Прозрачный кристалл октаэдрической округлой формы с незначительным желтым оттенком был извлечен из руды трубки «Заполярная» – одной из четырех кимберлитовых трубок, разрабатываемых на месторождении. Масса алмаза составляет 51,49 карат, а размеры – 23 х 22 х 15 мм. Ориентировочный возраст добытого кристалла свыше 350 млн лет.
«Это первый алмаз весом свыше 50 карат, добытый на Верхней Муне. Учитывая, что добыча здесь началась совсем недавно, это очень обнадеживающее событие, которое свидетельствует о хорошем потенциале месторождения, – говорит директор Удачнинского ГОКа Александр Махрачев. – Несмотря на небольшие включения и трещины, алмаз, несомненно, ювелирного качества, и после огранки из него получится один или несколько бриллиантов с высокими характеристиками».