На Верхне-Мунском месторождении добыт первый крупный алмаз

07 ноября 2018

Фото: АЛРОСА

АК «АЛРОСА», мировой лидер по объему добычи алмазов, сообщает о добыче первого крупного алмаза ювелирного качества на Верхне-Мунском месторождении, запуск в эксплуатацию которого состоялся 31 октября.Прозрачный кристалл октаэдрической округлой формы с незначительным желтым оттенком был извлечен из руды трубки «Заполярная» – одной из четырех кимберлитовых трубок, разрабатываемых на месторождении. Масса алмаза составляет 51,49 карат, а размеры – 23 х 22 х 15 мм. Ориентировочный возраст добытого кристалла свыше 350 млн лет.«Это первый алмаз весом свыше 50 карат, добытый на Верхней Муне. Учитывая, что добыча здесь началась совсем недавно, это очень обнадеживающее событие, которое свидетельствует о хорошем потенциале месторождения, – говорит директор Удачнинского ГОКа Александр Махрачев. – Несмотря на небольшие включения и трещины, алмаз, несомненно, ювелирного качества, и после огранки из него получится один или несколько бриллиантов с высокими характеристиками».