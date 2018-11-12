Намибия призывает создавать больше местных центров по обработке алмазов

07 ноября 2018

Правительство Намибии заявило, что в стране необходимо создавать больше центров по обработке местных алмазов, говорится в сообщениях местных средств массовой информации.

«Большинство участников нашей перерабатывающей промышленности все еще не предлагают сервисы по огранке местных камней, вместо этого они покупают и продают продукцию на вторичном рынке алмазов, - New Era процитировало министра горной промышленности Намибии Тома Алвиндо (Tom Alweendo). - Такая практика может сильно навредить всей отрасли, я бы хотел предупредить об этом. Давайте не будем под предлогом того, что у нас нет квалифицированных рабочих для обработки крупных камней таким образом, чтобы получать от них прибыль, экспортировать алмазы для огранки, лишая тем самым Намибию притока иностранных денежных средств, которые мы могли бы получить, создавая добавочную стоимость продукции».

Министр также обратился к частному сектору и тем, кто получает прибыль от сделок с Namdeb, для того, чтобы они помогли развить квалифицированную рабочую силу в Намибии, вместо того чтобы нанимать дорогостоящих работников из-за границы, а также помогли создавать добавочную стоимость местных камней.

"У компании Namdia есть возможность войти в прибыльный перерабатывающий сегмент алмазной промышленности, в котором она должна создавать добавочную стоимость путем огранки выделенного ей количества алмазного сырья", - сказал Альвиндо.

"Я понимаю, что при нынешней 15-процентной норме выделения алмазного сырья для местных огранщиков это может оказаться трудным, но в среднесрочной перспективе есть возможность для обсуждения условий контракта, позволяющая увеличить норму выделения", - добавил он.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



