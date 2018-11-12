Индийская выставка SIGNATURE IIJS уже не за горами

07 ноября 2018

SIGNATURE IIJS – первоклассная ювелирная выставка, на которой будут представлены лучшие коллекции ювелирных изделий, созданные ведущими производителями украшений в Индии.

Мероприятие будет проходить с 10 по 13 февраля 2019 года, как раз тогда, когда местным и международным ритейлерам будет необходимо пополнить запасы ювелирных изделий перед предстоящим годом. В выставке смогут принять участие около 550 экспонентов, основной фокус будет на ювелирных изделиях, которые отвечают высочайшим стандартам, имеют эксклюзивный дизайн и показывают мастерство создателя.

Выставка SIGNATURE IIJS будет удобно расположена для того, чтобы посетители смогли ознакомиться со всей представленной продукцией. В этом году на мероприятии будет представлено несколько новых участников. Событие представляет собой идеальную платформу для того, чтобы наладить новые контакты, а также насладиться эксклюзивной атмосферой и гостеприимством Signature IIJS.

Производство ювелирных изделий в Индии стало надежным и конкурентоспособным бизнесом, который признают ритейлеры и потребители украшений по всему миру.

За последние годы Signature IIJS завоевала престижную репутацию и авторитет и стала обязательной для посещения выставкой ювелирных изделий, которая идет в ногу со временем и с ювелирным рынком. На ней представлены новые коллекции и модные дизайны, ценовые ориентиры, а также трендовые изделия, на которые существует большой спрос.

Signature IIJS считается самой крупной выставкой ювелирных изделий в Индии после Индийской международной выставки ювелирных изделий (India International Jewellery Show, IIJS).



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



