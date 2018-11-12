Эксклюзив
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers
Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...
22 октября 2018
Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим
Из чего складывается доходность огранки? Что это за профессия – инженер по обработке алмазов? Сколько времени уходит на то, чтобы стать огранщиком? Как работает ограночная фабрика? «Русская огранка» - она жива? Lightbox от компании De Beers – это что...
15 октября 2018
Индийская выставка SIGNATURE IIJS уже не за горами
Мероприятие будет проходить с 10 по 13 февраля 2019 года, как раз тогда, когда местным и международным ритейлерам будет необходимо пополнить запасы ювелирных изделий перед предстоящим годом. В выставке смогут принять участие около 550 экспонентов, основной фокус будет на ювелирных изделиях, которые отвечают высочайшим стандартам, имеют эксклюзивный дизайн и показывают мастерство создателя.
Выставка SIGNATURE IIJS будет удобно расположена для того, чтобы посетители смогли ознакомиться со всей представленной продукцией. В этом году на мероприятии будет представлено несколько новых участников. Событие представляет собой идеальную платформу для того, чтобы наладить новые контакты, а также насладиться эксклюзивной атмосферой и гостеприимством Signature IIJS.
Производство ювелирных изделий в Индии стало надежным и конкурентоспособным бизнесом, который признают ритейлеры и потребители украшений по всему миру.
За последние годы Signature IIJS завоевала престижную репутацию и авторитет и стала обязательной для посещения выставкой ювелирных изделий, которая идет в ногу со временем и с ювелирным рынком. На ней представлены новые коллекции и модные дизайны, ценовые ориентиры, а также трендовые изделия, на которые существует большой спрос.
Signature IIJS считается самой крупной выставкой ювелирных изделий в Индии после Индийской международной выставки ювелирных изделий (India International Jewellery Show, IIJS).
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished