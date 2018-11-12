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15 октября 2018

AWDC организует Алмазный день Антверпена в Гуанчжоу

07 ноября 2018
Новости

Антверпенский всемирный алмазный центр AWDC организует уникальную отраслевую поездку в Гуанчжоу, Китай.
28 ноября там пройдет Алмазный день Антверпена, который организован совместно с Алмазной биржей Гуанчжоу (Guangzhou Diamond Exchange), расположенной в его центральном районе - Панью.
В программе два мероприятия: дневное и вечернее. Первое посвящено встрече с делегацией китайских производителей ювелирных изделий, которые ищут поставщиков бриллиантов в Антверпене.
Второе - это гала-ужин, представляющий возможность для неформального общения между членами антверпенской и китайской делегаций. Ужин проводится при поддержке губернатора Антверпена, генерального консульства Бельгии в Гуанчжоу и Flanders Investment & Trade, фламандского правительственного агентства по международному предпринимательству.
Район Панью является одним из крупнейших производственных центров мировой ювелирной индустрии. На долю Панью приходится около 25% от общего объема экспорта ювелирных изделий из Гонконга и континентального Китая и 60% всей производимой в стране ювелирной продукции.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished в Брюсселе

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