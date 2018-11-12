Gem Diamonds повысила добычу в третьем квартале и увеличила производственный план

06 ноября 2018

Gem Diamonds сообщила, что в третьем квартале, который закончился 30 сентября, производство на принадлежащем компании руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото увеличилось на 27% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, до 35 755 каратов, а также компания пересмотрела свой годовой производственный план.

Gem Diamonds увеличила производственный план до 120-124 млн каратов, с 114-118 млн каратов, после того, как она повысила эффективность добычи алмазов и получила положительные результаты производства за рассматриваемый период.

На данный момент объем добычи компании составляет 97 351 карат, сообщила Gem Diamonds.

Фирма также одобрила экспериментальный план по добыче крупных алмазов, на который она выделила $3 млн. Он будет запущен на руднике Летсенг в течение второго квартала 2019 года одновременно со стратегией компании по раннему обнаружению крупных алмазов и снижению уровня добычи поврежденных камней.

«Для осуществления данного проекта мы используем инновационные технологии обнаружения алмазов в кимберлитовой руде и используем немеханические средства очищения и обработки алмазов», - заявила компания.

С начала года Gem Diamonds добыла 13 камней весом более 100 каратов.

Также в третьем квартале она реализовала 30 275 каратов за $55,7 млн.

Они были проданы по средней цене в 1 841 за карат, что показывает спад на 14% по сравнению с $2 150, которые компания получила во втором квартале.

Такое сокращение вызвано добычей низкокачественных алмазов.

Gem Diamonds также отметила, что что самая высокая цена за карат в третьем квартале составила $60 428 за белый алмаз типа IIa весом 138,2 карата.

«Процесс трансформации бизнеса проходит по плану, сохранив динамику производства, что позволит за 4 года достичь совокупной цели продаж в размере $100 млн к 2021 году благодаря дополнительному доходу, усовершенствованиям производства и сокращению затрат», - добавил генеральный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick).

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished