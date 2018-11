Индийский саммит по золоту и ювелирным изделиям GJEPC пройдет 23 -24 ноября в Дели

06 ноября 2018

Индийский Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC) организует первый в своем роде Индийский саммит по золоту и ювелирным изделиям (India Gold & Jewellery Summit), который пройдет с 23 по 24 ноября 2018 года в отеле JW Marriott New Delhi Aerocity в Нью-Дели.

Ведущие представители золотодобывающих компаний, политические деятели, ритейлеры, банкиры, аналитики и другие участники индустрии из разных стран мира соберутся на единой платформе для того, чтобы обменяться мнениями по поводу нынешнего состояния отрасли и проблем, с которыми столкнулась индийская золотая индустрия на национальном и международном уровнях.

Целью саммита является собрать всех участников мировой индустрии на едином мероприятии для того, чтобы определиться с планом действий по поводу внедрения новой политики, которая поможет внести прозрачность в отрасль добычи золота и, следовательно, в сектор ювелирных изделий. Они обсудят, как помочь Индии занять лидерство по производству золота в мире, став крупнейшим потребителем золота, также они смогут рассмотреть процедуры внедрения новых стратегий относительно золота и проблемы их осуществления в таких странах, как Турция, Великобритания, Китай и других государствах, проработают с участниками индийской и мировой золотой индустрии вопрос о том, как можно использовать золото для того, чтобы Индия смогла стать крупнейшим экспортером ювелирных изделий из золота в мире и создать 8 млн рабочих мест к 2025 году.

В рамках саммита участники отрасли обсудят четыре широких вопроса, которые вписаны в план развития индустрии к 2022 году – увеличение экспорта индийских ювелирных изделий до $25 млрд, Кодекс поведения и стандартов отрасли, создание Спотовой золотой биржи Индии (Spot Gold Exchange for India) и наращивание стоимости с помощью производства ювелирных изделий.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished