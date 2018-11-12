Эксклюзив
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers
Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...
22 октября 2018
Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим
Из чего складывается доходность огранки? Что это за профессия – инженер по обработке алмазов? Сколько времени уходит на то, чтобы стать огранщиком? Как работает ограночная фабрика? «Русская огранка» - она жива? Lightbox от компании De Beers – это что...
15 октября 2018
Индийский саммит по золоту и ювелирным изделиям GJEPC пройдет 23 -24 ноября в Дели
Ведущие представители золотодобывающих компаний, политические деятели, ритейлеры, банкиры, аналитики и другие участники индустрии из разных стран мира соберутся на единой платформе для того, чтобы обменяться мнениями по поводу нынешнего состояния отрасли и проблем, с которыми столкнулась индийская золотая индустрия на национальном и международном уровнях.
Целью саммита является собрать всех участников мировой индустрии на едином мероприятии для того, чтобы определиться с планом действий по поводу внедрения новой политики, которая поможет внести прозрачность в отрасль добычи золота и, следовательно, в сектор ювелирных изделий. Они обсудят, как помочь Индии занять лидерство по производству золота в мире, став крупнейшим потребителем золота, также они смогут рассмотреть процедуры внедрения новых стратегий относительно золота и проблемы их осуществления в таких странах, как Турция, Великобритания, Китай и других государствах, проработают с участниками индийской и мировой золотой индустрии вопрос о том, как можно использовать золото для того, чтобы Индия смогла стать крупнейшим экспортером ювелирных изделий из золота в мире и создать 8 млн рабочих мест к 2025 году.
В рамках саммита участники отрасли обсудят четыре широких вопроса, которые вписаны в план развития индустрии к 2022 году – увеличение экспорта индийских ювелирных изделий до $25 млрд, Кодекс поведения и стандартов отрасли, создание Спотовой золотой биржи Индии (Spot Gold Exchange for India) и наращивание стоимости с помощью производства ювелирных изделий.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished