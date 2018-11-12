IDMA завершила 38 Всемирный алмазный конгресс в Мумбае, обсудив будущее производителей бриллиантов

06 ноября 2018

Международная ассоциация производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA) и ее родственная организация Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) завершили 38 Всемирный алмазный конгресс (World Diamond Congress), который проходил в Мумбае, Индия, с 23 по 25 октября. Конгресс является встречей WFDB и IDMA, которая проходит раз в два года.

Президент IDMA Ронни Вандерлинден (Ronnie VanderLinden) сообщил, что в рамках встречи члены организаций активно обсуждали вопрос будущего сектора производства бриллиантов. «Мы должны понимать, что мы потеряли огромное количество заводов, особенно в небольших алмазных центрах не только в Индии, но и в большинстве азиатских и африканских стран. Производство бриллиантов сокращается, - отметил он. - В Армении, Намибии, Южной Африке, России, Шри-Ланке и Таиланде производство бриллиантов начинает снижаться, а многие заводы были проданы или закрыты. Даже Китай, который не так давно считался центром производства бриллиантов и снабжал работой в период наивысшего подъема сектора более 40 000 огранщиков, теперь показывает спад в данной области, а количество огранщиков, занятых на данный момент в этой сфере, составляет менее 5 000. Это, само собой, имеет огромное влияние на наших членов, и в этом году некоторые из них сообщили, что не имеют средств на то, чтобы продолжать членство в IDMA».

Вандерлинден сказал, что изменения ландшафта в секторе производителей бриллиантов, а также другие проблемы, с которыми столкнулась алмазная отрасль, должны заставить представителей алмазной торговли объединиться и выступить единым фронтом от лица ее членов. «Мы начали обсуждение объединения с нашими коллегами из WFDB много лет назад, но в ходе этого конгресса мы сделали большой шаг на пути к достижению этой цели».

Вандерлинден напомнил, что несколько лет назад 16 организаций, связанных с бриллиантами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, объединились и образовали Ювелирный совет США (United States Jewelry Council, USJC). Таким образом ювелирная отрасль США смогла выступать с единой позицией в борьбе за интересы ювелирной отрасли в целом. Он оспорил мнение о том, что нет смысла поступать также в рамках мировой алмазной индустрии.

«Очевидно, что состояние всей отрасли зависит от состояния среднего рынка, который играет очень важную роль во всей цепочке поставок. Мы также понимаем, что IDMA и WFDB имеют больше общего, нежели различий. Нынешнее затруднительное положение дел в отрасли требует объединенных и скоординированных усилий, в частности в поиске новых альтернативных партнеров в рамках финансирования, а также нашего положения с точки зрения репутации отрасли».

В заключение двухдневных обсуждений представители IDMA встретились с президентом WFDB и членами исполнительного комитета WFDB, представив им предложение об объединении. Документ получил положительную оценку, в будущем он станет отправной точной для дальнейших обсуждений.

В конце последнего дня конгресса Вандерлинден поприветствовал вновь избранных вице-президента IDMA Принца Мбетсе (Prince Mbetse), который также является председателем Южноафриканской ассоциации производителей бриллиантов (South African Diamond Manufacturing Association, SDMA) и генерального секретаря Мэтью Шамрота (Matthew Schamroth), члена совета директоров Ассоциации производителей и импортеров бриллиантов Америки (Diamond Manufacturers & Importers Association of America, DMIA).

Мбетсе сменил Филиппа Рулана (Phillippe Roolant) из Ассоциации производителей бриллиантов Таиланда (Thai Diamond Manufacturing Association), который покинул пост вице-президента IDMA по личным причинам. Шамрот занял место Кима Ланни (Kim Lanny), бывшего президента Ассоциации производителей бриллиантов Ботсваны (Botswana Diamond Manufacturing Association, BDMA), который отошел от дел в начале года. Вандерлинден поблагодарил коллег за долгие годы работы в индустрии и добавил, что их будет не хватать ассоциации.