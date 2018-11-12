Выставка эксклюзивных украшений «JUNWEX Premium» пройдет в Москве

06 ноября 2018

Bagiryan Jewelry Фото: JUNWEX Premium

Выставка нового формата «JUNWEX Premium», которая соберет ценителей ювелирного искусства и главных производителей украшений премиального сегмента, пройдет в московском Центре международной торговли 9 и 10 ноября 2018 года.В рамках выставки состоится подведение итогов Всемирного конкурса ювелиров им. К. Фаберже, на котором будут представлены такие ювелирные бренды, как Chamovskikh, Denisov&Gems, GEVORKYAN, SARKISSIAN, Maxim Demidov, а также многие другие.Президент Всемирной конфедерации ювелиров (Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO) и член жюри Международного конкурса ювелиров им. Карла Фаберже Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri) отметил высокое качество ювелирных изделий, представленных на конкурсе.«Изделия участников этого проекта выполнены с использованием самых современных мировых технологий и отличаются высочайшей степенью качества», – сказал он.В жюри Международного конкурса ювелиров им. Карла Фаберже входят эксперты мирового уровня – признанные специалисты в области ювелирного дизайна и моды, ювелирного искусства разных государств, а также специалисты в области маркетинга и продаж.Галина Ковалёва, председатель жюри московского этапа Всемирного конкурса имени Карла Фаберже и конкурсов Программы «Ювелирная Россия», добавила, что «JUNWEX Premium» предоставит возможность оценить талант современных российских ювелиров, которые сумели объединить лучшие традиции ювелирного дела и современные технологии для создания эксклюзивных драгоценностей.Специальным гостем выставки станет правнучка Карла Фаберже Сара Фаберже.