Эксклюзив
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers
Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...
22 октября 2018
Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим
Из чего складывается доходность огранки? Что это за профессия – инженер по обработке алмазов? Сколько времени уходит на то, чтобы стать огранщиком? Как работает ограночная фабрика? «Русская огранка» - она жива? Lightbox от компании De Beers – это что...
15 октября 2018
Выставка эксклюзивных украшений «JUNWEX Premium» пройдет в Москве
В рамках выставки состоится подведение итогов Всемирного конкурса ювелиров им. К. Фаберже, на котором будут представлены такие ювелирные бренды, как Chamovskikh, Denisov&Gems, GEVORKYAN, SARKISSIAN, Maxim Demidov, а также многие другие.
Bagiryan Jewelry Фото: JUNWEX Premium
Президент Всемирной конфедерации ювелиров (Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO) и член жюри Международного конкурса ювелиров им. Карла Фаберже Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri) отметил высокое качество ювелирных изделий, представленных на конкурсе.
«Изделия участников этого проекта выполнены с использованием самых современных мировых технологий и отличаются высочайшей степенью качества», – сказал он.
В жюри Международного конкурса ювелиров им. Карла Фаберже входят эксперты мирового уровня – признанные специалисты в области ювелирного дизайна и моды, ювелирного искусства разных государств, а также специалисты в области маркетинга и продаж.
Галина Ковалёва, председатель жюри московского этапа Всемирного конкурса имени Карла Фаберже и конкурсов Программы «Ювелирная Россия», добавила, что «JUNWEX Premium» предоставит возможность оценить талант современных российских ювелиров, которые сумели объединить лучшие традиции ювелирного дела и современные технологии для создания эксклюзивных драгоценностей.
Специальным гостем выставки станет правнучка Карла Фаберже Сара Фаберже.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург