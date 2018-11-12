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15 октября 2018

Цены на голубые и розовые бриллианты в третьем квартале 2018 года несколько выросли

06 ноября 2018
Новости

В третьем квартале 2018 года цены на фантазийные голубые и розовые бриллианты во всех категориях  выросли на 0,7% и 0,4% соответственно, свидетельствует индекс цен на бриллианты фантазийных цветов (Fancy Color Diamond Index). Его опубликовал Фонд исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF).
В целом цены на бриллианты фантазийных цветов не претерпели значительных изменений и выросли всего на 0,1%. Цены на бриллианты желтого цвета продемонстрировали за тот же период снижение на 1,0%.
Фантазийные ярко голубые бриллианты продолжают превосходить ожидания. За последние 12 месяцев они выросли в цене на 8,5% и на 1,1% - в третьем квартале 2018 года.
Отличительная разница в ценовых тенденциях наблюдается в категории бриллиантов весом 1 карат. Цены на розовые бриллианты остаются стабильными, голубые бриллианты подорожали на 4,7%, желтые - на 2,2%, а ярко желтого цвета - на 1,1%.

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Фото: FCRF


В годовом исчислении, по сравнению с третьим кварталом 2017 года, индекс цен на бриллианты фантазийных цветов вырос на 0,4%. При этом цены на  камни голубого цвета увеличились на 5,9%, а на желтые и розовые, напротив, снизились на 1,6% и 0,5% cоответственно.
«На мой взгляд, цена на модные фантазийные бриллианты желтого цвета зависит от общего настроения многих торговцев бриллиантами, которые предлагают микс из запасов бесцветных и желтых камней. Из-за замедления темпов бизнеса в сегменте бесцветных бриллиантов и желания поддержать общий товарооборот эти трейдеры немного снижают цены на желтые бриллианты», - говорит член Консультативного совета FCRF Иден Рахминов (Eden Rachminov).
Индекс цен на бриллианты фантазийных цветов публикует некоммерческий Фонд исследования бриллиантов фантазийных цветов, который отслеживает данные о ценах на желтые, розовые и голубые бриллианты в трех ключевых глобальных торговых центрах - Гонконге, Нью-Йорке и Тель-Авиве.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished


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