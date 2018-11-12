Эксклюзив

Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня

Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...

12 ноября 2018

«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM

Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...

06 ноября 2018

Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе

Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...

29 октября 2018

Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers

Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...

22 октября 2018

Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим

Из чего складывается доходность огранки? Что это за профессия – инженер по обработке алмазов? Сколько времени уходит на то, чтобы стать огранщиком? Как работает ограночная фабрика? «Русская огранка» - она жива? Lightbox от компании De Beers – это что...

15 октября 2018

Программа по бурению на месторождении Орапа начнется в первом квартале 2019 года – Lucapa

02 ноября 2018
Новости
news_02072018_lucapa.pngLucapa Diamond сообщила, что проведение программы по бурению в области F месторождения Орапа (Orapa) в Ботсване намечено на первый квартал 2019 года из-за задержки с прохождением экологической экспертизы.
Компания сообщила, что также подала запрос на продление лицензии на геологоразведку области F месторождения Орапа.
Область F расположен приблизительно в 40 км к востоку от алмазного рудника Орапа, который разрабатывает компания Debswana.
Предыдущая программа геологоразведки на проекте компании Lucapa определила участки для проведения бурения.
В то же время компания добавила, что в третьем квартале она продвинулась в программе по геологоразведке на своем проекте Брукинг (Brooking) в Австралии.        
Программа имеет своей целью взять пробы алмазоносного лампроита Литл Спринг Крик (Little Spring Creek), на котором в январе было добыто 119 микроалмазов и макроалмазов из 86,8 кг лампроитового образца.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished