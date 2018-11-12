Программа по бурению на месторождении Орапа начнется в первом квартале 2019 года – Lucapa

02 ноября 2018

Lucapa Diamond сообщила, что проведение программы по бурению в области F месторождения Орапа (Orapa) в Ботсване намечено на первый квартал 2019 года из-за задержки с прохождением экологической экспертизы.Компания сообщила, что также подала запрос на продление лицензии на геологоразведку области F месторождения Орапа.Область F расположен приблизительно в 40 км к востоку от алмазного рудника Орапа, который разрабатывает компания Debswana.Предыдущая программа геологоразведки на проекте компании Lucapa определила участки для проведения бурения.В то же время компания добавила, что в третьем квартале она продвинулась в программе по геологоразведке на своем проекте Брукинг (Brooking) в Австралии.Программа имеет своей целью взять пробы алмазоносного лампроита Литл Спринг Крик (Little Spring Creek), на котором в январе было добыто 119 микроалмазов и макроалмазов из 86,8 кг лампроитового образца.