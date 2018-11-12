Эксклюзив
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers
Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...
22 октября 2018
Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим
Из чего складывается доходность огранки? Что это за профессия – инженер по обработке алмазов? Сколько времени уходит на то, чтобы стать огранщиком? Как работает ограночная фабрика? «Русская огранка» - она жива? Lightbox от компании De Beers – это что...
15 октября 2018
Открыта регистрация на 8-ую Международную алмазную неделю в Израиле 2019
Из года в год событие привлекает сотни международных посетителей более чем из 20 стран мира. IDWI проходит в Израильской алмазной бирже, где ежегодно около 200 экспонентов представляют широкий ряд ювелирной продукции с бриллиантами. Избранные покупатели получат три ночи в номерах местного отеля в подарок.
Президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) заявил: «Проведение IDWI стало традицией в алмазном сообществе, и каждый год оно становится все более масштабным и ярким. В этом году Алмазная неделя станет самым крупным событием за всю историю его проведения. Мы приглашаем вас посетить мероприятие для того, чтобы зарядиться энергией и заключить бизнес-сделки».
Председатель IDWI Эзра Боарон (Ezra Boaron) сообщил: «В прошлом году Международная алмазная неделя в Израиле получила огромный успех и превзошла по размаху все предыдущие. Мы планируем провести следующую Алмазную неделю с большим размахом. Пройдите регистрацию на мероприятие сейчас, чтобы закрепить за собой место».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished