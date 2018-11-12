Открыта регистрация на 8-ую Международную алмазную неделю в Израиле 2019

02 ноября 2018

Открылась регистрация на 8-ую Международную алмазную неделю в Израиле (International Diamond Week in Israel, IDWI), которая пройдет с 28 по 30 января 2019 года на территории Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE).

Из года в год событие привлекает сотни международных посетителей более чем из 20 стран мира. IDWI проходит в Израильской алмазной бирже, где ежегодно около 200 экспонентов представляют широкий ряд ювелирной продукции с бриллиантами. Избранные покупатели получат три ночи в номерах местного отеля в подарок.

Президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) заявил: «Проведение IDWI стало традицией в алмазном сообществе, и каждый год оно становится все более масштабным и ярким. В этом году Алмазная неделя станет самым крупным событием за всю историю его проведения. Мы приглашаем вас посетить мероприятие для того, чтобы зарядиться энергией и заключить бизнес-сделки».

Председатель IDWI Эзра Боарон (Ezra Boaron) сообщил: «В прошлом году Международная алмазная неделя в Израиле получила огромный успех и превзошла по размаху все предыдущие. Мы планируем провести следующую Алмазную неделю с большим размахом. Пройдите регистрацию на мероприятие сейчас, чтобы закрепить за собой место».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished