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15 октября 2018

Bonhams выставит на аукцион крупнейший набор бриллиантов-хамелеонов

02 ноября 2018
Новости

Самый крупный набор бриллиантов-хамелеонов будет выставлен аукционным домом Bonhams 25 ноября в Гонконге на торгах, посвященных редким драгоценным изделиям и жадеитам.
Изысканное ожерелье с девятью бриллиантами-хамелеонами общим весом 13,87 карата оценивается в 1,6 - 3,0 млн гонконгских долларов.

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                                                           Фото: Bonhams

«Бриллианты-хамелеоны относятся к числу редчайших и самых загадочных цветных бриллиантов. В зависимости от температуры и освещенности,  цвет бриллианта переходит от «оливкового» зеленого к завораживающему коричневато-желтому или желтому", - говорит директор по ювелирным изделиям Bonhams Asia Грэм Томпсон (Graeme Thompson).
«Из-за их редкости геммологическая информация об алмазах-хамелеонах практически отсутствует, и ученым еще предстоит установить механизм, который вызывает изменение их цвета. Мы рады представить этот чрезвычайно редкий феномен на предстоящем аукционе», - добавил он. Кроме того, на торги в Гонконге будет выставлен исключительный ассортимент бриллиантов  высочайшего качества, цветных драгоценных камней и фирменных ювелирных изделий. В этом году будет в общей сложности более 150 лотов в  ценовом диапазоне от 30 000 гонконгских долларов за ожерелье с  бриллиантами и культивированным жемчугом до 7 500 000 гонконгских долларов за изысканный браслет с нефритом.
В дополнение к бриллиантам-хамелеонам Bonhams выставит на аукцион калейдоскопический набор редких цветных бриллиантов, включая интенсивно синие, три зеленых бриллианта, 7-каратный бледно-розовый и поразительную коллекцию камней ярко желтого цвета.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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