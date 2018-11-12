Bonhams выставит на аукцион крупнейший набор бриллиантов-хамелеонов

02 ноября 2018

Самый крупный набор бриллиантов-хамелеонов будет выставлен аукционным домом Bonhams 25 ноября в Гонконге на торгах, посвященных редким драгоценным изделиям и жадеитам.

Изысканное ожерелье с девятью бриллиантами-хамелеонами общим весом 13,87 карата оценивается в 1,6 - 3,0 млн гонконгских долларов.





Фото: Bonhams



«Бриллианты-хамелеоны относятся к числу редчайших и самых загадочных цветных бриллиантов. В зависимости от температуры и освещенности, цвет бриллианта переходит от «оливкового» зеленого к завораживающему коричневато-желтому или желтому", - говорит директор по ювелирным изделиям Bonhams Asia Грэм Томпсон (Graeme Thompson).

«Из-за их редкости геммологическая информация об алмазах-хамелеонах практически отсутствует, и ученым еще предстоит установить механизм, который вызывает изменение их цвета. Мы рады представить этот чрезвычайно редкий феномен на предстоящем аукционе», - добавил он. Кроме того, на торги в Гонконге будет выставлен исключительный ассортимент бриллиантов высочайшего качества, цветных драгоценных камней и фирменных ювелирных изделий. В этом году будет в общей сложности более 150 лотов в ценовом диапазоне от 30 000 гонконгских долларов за ожерелье с бриллиантами и культивированным жемчугом до 7 500 000 гонконгских долларов за изысканный браслет с нефритом.

В дополнение к бриллиантам-хамелеонам Bonhams выставит на аукцион калейдоскопический набор редких цветных бриллиантов, включая интенсивно синие, три зеленых бриллианта, 7-каратный бледно-розовый и поразительную коллекцию камней ярко желтого цвета.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished