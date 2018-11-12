«Красцветмет» может консолидировать отрасль драгметаллов

01 ноября 2018

Фото: "Красцветмет"

Председатель правительства Красноярского края РФ Юрий Лапшин заявил, что государственная компания «Красцветмет», которая занимается аффинированием драгоценных металлов, может стать транснациональной корпорацией по производству драгметаллов, сообщают местные средства массовой информации.Портал jewellerynews.ru привел слова Юрия Лапшина, который сказал, что проект консолидации отрасли уже находится в стадии проработки.«Как известно, руководство страны поручило федеральным министерствам проработать идею губернатора Красноярского края Александра Усса о создании на базе «Красцветмета» отраслевого холдинга по производству драгоценных металлов. Уже сейчас менеджмент компании занимается этим проектом. И если, а точнее – когда состоится такая консолидация отрасли, «Красцветмет» станет транснациональной корпорацией. Все предпосылки для этого у нас есть», - отметил он.«Красцветмет» производит 72% российского золота, 55% серебра и 95% металлов платиновой группы.Согласно сообщению, прибыль компании в прошлом году выросла на 13%, а в этом году ожидается, что чистая прибыль фирмы вырастет на 50%, до 731 млн рублей. В бюджет Красноярского края будет отчислено 456 млн рублей.