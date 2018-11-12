Эксклюзив

Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня

Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...

12 ноября 2018

«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM

Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...

06 ноября 2018

Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе

Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...

29 октября 2018

Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers

Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...

22 октября 2018

Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим

Из чего складывается доходность огранки? Что это за профессия – инженер по обработке алмазов? Сколько времени уходит на то, чтобы стать огранщиком? Как работает ограночная фабрика? «Русская огранка» - она жива? Lightbox от компании De Beers – это что...

15 октября 2018

«Красцветмет» может консолидировать отрасль драгметаллов

01 ноября 2018
Новости
Председатель правительства Красноярского края РФ Юрий Лапшин заявил, что государственная компания «Красцветмет», которая занимается аффинированием  драгоценных металлов, может стать транснациональной корпорацией по производству драгметаллов, сообщают местные средства массовой информации. 


news_01112018_kras.png
Фото: "Красцветмет"


Портал jewellerynews.ru привел слова Юрия Лапшина, который сказал, что проект консолидации отрасли уже находится в стадии проработки.
«Как известно, руководство страны поручило федеральным министерствам проработать идею губернатора Красноярского края Александра Усса о создании на базе «Красцветмета» отраслевого холдинга по производству драгоценных металлов. Уже сейчас менеджмент компании занимается этим проектом. И если, а точнее – когда состоится такая консолидация отрасли, «Красцветмет» станет транснациональной корпорацией. Все предпосылки для этого у нас есть», - отметил он.
«Красцветмет» производит 72% российского золота, 55% серебра и 95% металлов платиновой группы.
Согласно сообщению, прибыль компании в прошлом году выросла на 13%, а в этом году ожидается, что чистая прибыль фирмы вырастет на 50%, до 731 млн рублей. В бюджет Красноярского края будет отчислено 456 млн рублей.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished