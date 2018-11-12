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15 октября 2018
Доход SML в третьем квартале снизился на 49% по сравнению с прошлым годом, до $4,5 млн – Lucapa
Фото: Lucapa Diamond
Данный результат на 49% ниже показателя прошлого года, который составил $8,8 млн.
Lucapa, которая владеет 40% акций SML, заявила, что средняя цена за карат достигла $893 по сравнению с прошлым годом, когда она составила $1 676.
Валовый объем поступлений SML от продаж алмазов также снизился на 16% - до 20,4 млн.
Lucapa заявила, что остаток наличных средств SML составил $7,2 млн, а запас алмазов – 2 272 карата.
Компания сообщила, что произвела 4 561 карат алмазов в этом квартале, а годовые показатели добычи достигли уровня в 14 126 каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished