Эксклюзив

Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня

Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...

12 ноября 2018

«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM

Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...

06 ноября 2018

Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе

Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...

29 октября 2018

Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers

Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце...

22 октября 2018

Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим

Из чего складывается доходность огранки? Что это за профессия – инженер по обработке алмазов? Сколько времени уходит на то, чтобы стать огранщиком? Как работает ограночная фабрика? «Русская огранка» - она жива? Lightbox от компании De Beers – это что...

15 октября 2018

Доход SML в третьем квартале снизился на 49% по сравнению с прошлым годом, до $4,5 млн – Lucapa

01 ноября 2018
Новости
Sociedade Mineira Do Lulo (SML), компания, которой совместно владеют Lucapa Diamond, Endiama и Rosas & Petalas, получила $4,5 млн от продажи алмазов, добытых в сентябре на аллювиальных месторождениях на руднике Луло (Lulo) в Анголе.

news_23052018_lucapa.png
Фото: Lucapa Diamond


Данный результат на 49% ниже показателя прошлого года, который составил $8,8 млн.
Lucapa, которая владеет 40% акций SML, заявила, что средняя цена за карат достигла $893 по сравнению с прошлым годом, когда она составила $1 676.
Валовый объем поступлений SML от продаж алмазов также снизился на 16% - до 20,4 млн.
Lucapa заявила, что остаток наличных средств SML составил $7,2 млн, а запас алмазов – 2 272 карата.
Компания сообщила, что произвела 4 561 карат алмазов в этом квартале, а годовые показатели добычи достигли уровня в 14 126 каратов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished