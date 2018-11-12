Спрос на мелкие камни остается слабым - Firestone Diamonds

01 ноября 2018

Фото: Firestone Diamonds

Firestone Diamonds заявила, что в первом квартале, который закончился 30 сентября 2018 года, спрос на мелкие камни массой менее 3 грейнеров оставался слабым из-за проблем с производством бриллиантов в Индии, которые были вызваны низким курсом местной валюты и снижением инвестиций в отрасль.Компания, которая владеет 75% акций рудника Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото, заявила, что реализовала 194 206 каратов алмазного сырья в ходе первого цикла продаж текущего финансового года, получив прибыль в размере $13,5 млн.Firestone провела тендер в первом квартале в преддверии сезона отпусков и религиозных праздников в Европе.«Мы провели единственный тендер в этом квартале, на который повлияла низкая средняя цена реализуемых мелких низкокачественных алмазов», - сообщил генеральный директор компании Пол Босма (Paul Bosma).Второй цикл продаж компании, который она провела после окончания квартала, принес фирме $8,2 млн. В ходе продаж Firestone реализовала 102 835 каратов алмазов.В настоящий момент компания разрабатывает южную часть шахты Ликхобонг с более высоким содержанием алмазов. На этом участке проводятся работы по подготовке к сезону дождей. В первом квартале на нем было добыто 240 733 карата алмазов, а содержание алмазов достигло уровня в 23,8 карата на сто тонн руды.