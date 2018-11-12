Эксклюзив
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12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
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Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим
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15 октября 2018
Дикие гуси оценили экологию на руднике компании AGD Diamonds
Местообитание диких гусей на территории ГОКа им. В. Гриба является традиционным. Кормовая база казарок, активно используемая ими в ходе весенних и осенних миграций, находилась здесь еще до строительства ГОКа. В процессе реализации алмазного проекта силами AGD Diamonds рядом экспертом высказывались опасения о негативном влиянии горного производства на экологическую ситуацию. Факты свидетельствуют об обратном - в последние годы популяция диких гусей в районе ГОКа им. В. Гриба неуклонно растет.
Фото: AGD Diamonds
Как отмечают экологи, казарки при выборе даже временного местообитания отдают предпочтение оптимальным, безопасным для них территориям с хорошим выбором качественных кормовых растений. Кроме того, рядом с алмазным рудником поселились и живут дикие лебеди, лоси и медведи, фотографии которых часто появляются в корпоративной газете компании «Алмазы Поморья», что лишний раз говорит о вполне очевидных результатах экологической политики, проводимой компанией AGD Diamonds, которая делает упор на использование современных, экологически чистых технологий и оборудования, не наносящих ущерба окружающей среде.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург