Всемирный алмазный совет соберется в Индии для проведения 14 общего собрания акционеров

Сегодня

• Основное внимание будет уделяться реформированию Кимберлийского процесса (Kimberley Process) и Системы гарантий Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) для укрепления устойчивого развития отрасли• Общее собрание акционеров WDC 2018 проходит в второй год трехлетнего цикла пересматривания Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (KPCS)Всемирный алмазный совет (The World Diamond Council, WDC) проведет свое 14-ое Общее собрание акционеров в Мумбае, Индия, с 22 по 23 октября, сосредоточив внимание на реформировании Кимберлийского процесса и системы гарантий WDC (WDC System of Warranties) для того, чтобы способствовать устойчивому развитию в алмазной индустрии. Собрание проведет Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC). В этом году на собрании будут присутствовать несколько новых организаций-членов совета, которые играют важную роль в укреплении позиций Совета в алмазном сообществе, в частности в Бельгии, Китае и Африке. Предполагается, что в повестке дня Совет продолжит рассматривать реформирование отрасли вне Кимберлийского процесса, где WDC играет роль отраслевого наблюдателя, а также в рамках КП, внося изменения в Систему гарантий (System of Warranties, SoW). Система гарантий обеспечивает надежность работы Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPCS), требуя, чтобы все поставщики алмазов и производители ювелирных изделий с бриллиантами действовали согласно гарантийному обязательству, по которому алмазы и бриллианты поставляется не из зоны конфликтов.«Я бы хотел поблагодарить GJEPC за то, что в этом году Совет согласился принять у себя Собрание акционеров и выразить нашу признательность за то, что Совет вносит огромный вклад в наши попытки укрепить целостность цепочек поставок бриллиантов по всему миру, - заявил Стефан Фишлер (Stephane Fischler), президент WDC. – Меня радует прогресс, которого мы достигли за второй год трехлетнего цикла пересмотра ССКП. Я бы хотел призвать наших членов продолжать совершенствоваться, используя данное мероприятие для того, чтобы прислушаться друг к другу и найти точки соприкосновения с целью показать миру, что мы едины в принятии мер по направлению к положительным изменениям в индустрии».Прамод Кумар Агарвал (Pramod Kumar Agarwal), председатель GJEPC, добавил: «GJEPC в первый раз проводит такое значимое событие, и это большая честь приветствовать наших коллег по отрасли со всего мира на таком важном мероприятии, перед тем как Кимберлийский процесс проведет пленарное заседание в Брюсселе в следующем месяце. Выражая приверженность индийской индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий обеспечению благоприятной среды для торговли драгоценными камнями и украшениями на мировом рынке, мы поддерживаем процесс реформирования КП, так как он создаст более организованную и прозрачную систему цепочек поставок. GJEPC является давним членом WDC и считает, что принятие более строгой системы гарантий в отрасли с современным взглядом на конфликтные бриллианты является одной из самых серьезных инициатив, которые отразятся на будущем индустрии. Мы будем активно участвовать в обсуждениях и принятии решений на этой неделе для того, чтобы внести в отрасль значимые изменения».В ходе закрытых заседаний 22 октября будут рассмотрены и приняты решения по внесению изменений в Систему гарантий, включая сведения, собранные в результате периода открытого для общественности обзора ее деятельности, который закончился в начале месяца. Реформа предусматривает создание новых уровней принятия гарантий участниками Системы, а также соблюдение общепринятых принципов прав человека и трудовых прав, антикоррупционного плана действия и соблюдение мер по борьбе с отмыванием денег в пользу обязательного внедрения ССКП. Изменения будут вводиться на постоянной основе и будут включены в Стратегический план WDC 2021-2025 гг.WDC также призывает реформировать ССКП в следующих областях:• Расширение деятельности КП для развития безопасных и надежных условий труда, создания справедливых трудовых отношений и устойчивого развития в алмазных сообществах.• Создание Постоянного секретариата КП для внедрения Сертификационной схемы КП на длительный срок.• Укрепление минимальных стандартов Сертификационной схемы КП, расширяя механизм контроля в отрасли.Новые члены укрепляют авторитетность WDC по всему мируВ заседании совета директоров 22 октября будут участвовать новые члены WDC в качестве приглашенных от президента и новых участников комитета. В их число входят Шанхайская алмазная биржа (Shanghai Diamond Exchange), международный советник по алмазной отрасли (Diamond Counselor International), Arslanian Group и Fischler Diamonds NV, а также другие члены, ожидающие решения по вступлению. Члены этих организаций укрепляют авторитетность индустрии в ключевых глобальных алмазных центрах, включая Бельгию, Китай и Африку, в частности:• Шанхайская алмазная биржа (Shanghai Diamond Exchange) является единственным импортером и экспортером алмазов в Китае, предоставляя возможность проведения безопасных сделок «за закрытыми дверями» алмазными дилерами. В WDC участвуют 393 компании-члена, которые зарегистрированы на бирже.• Международный советник по алмазам является лидирующим международным органом в области оценки алмазов стоимостью более $1,5 млрд в год. Клиентами организации являются правительство, горнодобывающие компании и финансовые учреждения, а также неправительственные организации.• Расположенные в Антверпене, Бельгия, Arslanian Group и Fischler Diamonds NV укрепляют присутствие европейских организаций в Совете. Arslanian Group является лидирующей международной компанией в секторе глобальной торговли алмазами, которая принимает участие как в огранке, так и производстве бриллиантов, фокусируясь на Африке и сети организаций в странах Азии и Ближнего Востока. Fischler Diamonds NV действует глобально в качестве семейного производителя бриллиантов и торговца камнями.Сессия, которая пройдет 23 октября, будет открыта для прессы. На ней выступят Прамод Агарвал, председатель GJEPC, президент WDC Стефан Фишлер, Председатель КП Хильде Хардеман (Hilde Hardeman). Ключевые речи произнесут секретарь по вопросам торговли Индии Ануп Вадхаван (Anup Wadhawan) и А. Партхасарати (A. Parthasaraty), известный как Свамиджи (Swamiji), всемирно известный философ из академии Vedanta. Глава Коалиции гражданского общества КП Шамисо Митси (Shamiso Mitsi) также выступит с речью на мероприятии. В рамках повестки дня основное внимание будет уделено путям, с помощью которых индустрия сможет изменить КП через его статус отраслевого наблюдателя.Общее собрание акционеров открыто только для участников платного членства и приглашенных гостей. Члены WDC могут пройти регистрацию на сайте WDC, другие запросы могут быть отправлены исполнительному директору WDC Мари-Шанталь Канинда (Marie-Chantal Kaninda) на ed@worlddiamondcouncil.org . Коммерческие, некоммерческие организации и физические лица, участвующие в секторе алмазной торговли, могут подать заявку на членство WDC. Ежегодные взносы зависят от категории членства – организации по производству алмазов, ювелирные ритейлеры, отраслевые организации и другие виды организаций.О Всемирном алмазном советеВсемирный алмазный совет – отраслевая организация, деятельность которой сосредоточена на предотвращении попадания конфликтных алмазов в легальную глобальную цепочку поставок и на защите ценности природных алмазов. Организованный в 2000 году Совет является единственной структурой, которая представляет алмазную отрасль в целом – от производителей алмазов до ритейлеров – и включает в себя самый влиятельный коммерческий бизнес, некоммерческие организации, частные компании, которые ведут деятельность в отрасли. WDC является голосом международной алмазной отрасли в трехстороннем сотрудничестве между правительствами и гражданским обществом, которое известно как КП. КП – орган, обеспечивающий безопасность и выполняющий наблюдательную функцию, который практически устранил торговлю конфликтными алмазами. Он гарантирует, что мировые поставки алмазов осуществляются из проверенных источников. Больше информации вы можете найти на сайте www.worlddiamondcouncil.org