GJSCI призывает центры обучения и отраслевые организации объединиться ради роста ювелирной отрасли

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Новый председатель Совета по подготовке в области драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Skill Council of India, GJSCI) Санджай Котхари (Sanjay Kothari) – бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - поделился своим представлением о GJSCI на пресс-конференции, которая прошла 17 августа.

Котхари заявил, что GJSCI намерен обеспечить сертификацию всех работников отрасли, повышая образованность людей, чтобы подготовить их к работе на заводах, оборудованных современной техникой. Совет также собирается развивать навыки управления в компании и повлиять на то, чтобы следующее поколение заняло свое место в отрасли. Это поможет Индии стать мировым лидером в производстве бриллиантов.

Текущие инициативы GJSCI также включают проект Ваника, который направлен на обучение женщин, ведущих племенной образ жизни, искусству создания ювелирных изделий. Проект Рупаантар посвящен обучению заключенных профессиональным навыкам, обеспечивая их источником дохода, а проект Хупари ставит своей целью превратить серебряный город в цент по обучению навыкам в области ювелирных изделий.

Председатель также призвал центры обучения объединиться с GJSCI, для того чтобы повысить профессиональные навыки рабочей силы, создавая агентства по оценке профессионализма или учебные организации по повышению квалификации. GJSCI уже провел несколько обучающих программ в разных сферах индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий, использую разные образовательные схемы.

Со времени основания GJSCI обучил и сертифицировал 133 230 кандидатов в ходе программы по краткосрочной подготовке, а также 24 141 ремесленника в рамках программы по признанию их предыдущего образования. На сегодняшний день GJSCI объединился с более чем 150 партнерами по профессиональной подготовке и 35 агентствами по оценке навыков по всей стране.

Во время пресс-конференции было объявлено, что GJSCI и Национальная корпорация развития профессиональных навыков (National Skill Development Corporation, NSDC) проведут выездную презентацию в специальной экономической зоне «Сантакрус» (SEEPZ) 26 октября 2018 года, на которой сосекретарь министерства по развитию навыков и предпринимательства Индии расскажет о новых особенностях пересмотренных Акта по производственному обучению 196 и Национальной схемы по содействию производственному обучению (National Apprenticeship Promotion Scheme, NAPS).



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



