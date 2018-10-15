Эксклюзив
Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим
Из чего складывается доходность огранки? Что это за профессия – инженер по обработке алмазов? Сколько времени уходит на то, чтобы стать огранщиком? Как работает ограночная фабрика? «Русская огранка» - она жива? Lightbox от компании De Beers – это что...
15 октября 2018
Высокие технологии позволяют создать продукт, который в природных камнях можно получить только за очень большие деньги
Андрей Жарков, уйдя с поста руководителя алмазодобывающей компании «Алроса», создал и возглавил компанию «Ультра Си», которая будет заниматься производством алмазов из реактора. В интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished он рассказывает...
08 октября 2018
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
01 октября 2018
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
GJSCI призывает центры обучения и отраслевые организации объединиться ради роста ювелирной отрасли
Котхари заявил, что GJSCI намерен обеспечить сертификацию всех работников отрасли, повышая образованность людей, чтобы подготовить их к работе на заводах, оборудованных современной техникой. Совет также собирается развивать навыки управления в компании и повлиять на то, чтобы следующее поколение заняло свое место в отрасли. Это поможет Индии стать мировым лидером в производстве бриллиантов.
Текущие инициативы GJSCI также включают проект Ваника, который направлен на обучение женщин, ведущих племенной образ жизни, искусству создания ювелирных изделий. Проект Рупаантар посвящен обучению заключенных профессиональным навыкам, обеспечивая их источником дохода, а проект Хупари ставит своей целью превратить серебряный город в цент по обучению навыкам в области ювелирных изделий.
Председатель также призвал центры обучения объединиться с GJSCI, для того чтобы повысить профессиональные навыки рабочей силы, создавая агентства по оценке профессионализма или учебные организации по повышению квалификации. GJSCI уже провел несколько обучающих программ в разных сферах индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий, использую разные образовательные схемы.
Со времени основания GJSCI обучил и сертифицировал 133 230 кандидатов в ходе программы по краткосрочной подготовке, а также 24 141 ремесленника в рамках программы по признанию их предыдущего образования. На сегодняшний день GJSCI объединился с более чем 150 партнерами по профессиональной подготовке и 35 агентствами по оценке навыков по всей стране.
Во время пресс-конференции было объявлено, что GJSCI и Национальная корпорация развития профессиональных навыков (National Skill Development Corporation, NSDC) проведут выездную презентацию в специальной экономической зоне «Сантакрус» (SEEPZ) 26 октября 2018 года, на которой сосекретарь министерства по развитию навыков и предпринимательства Индии расскажет о новых особенностях пересмотренных Акта по производственному обучению 196 и Национальной схемы по содействию производственному обучению (National Apprenticeship Promotion Scheme, NAPS).
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished