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17 сентября 2018

Южноафриканское подразделение Rockwell находится в стадии предварительной ликвидаци

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news_03072018_rockwell.jpgRockwell Diamonds заявила, что ее подразделение в Южной Африке до сих пор находится в стадии предварительной ликвидации, так как фирма осуществляет план по продаже своего предприятия на Каймановых островах N9C,  главным активом которого являются акции Rockwell RSA.
Процедура ликвидации началась после того, как компания не смогла предоставить аудированные результаты о своем финансовом положении, которые необходимо было показать до 30 июня 2018 года.
«Компания все еще находится на стадии переговоров с покупателем с целью продать свое подразделение на Каймановых островах N9C, главным активом которого являются акции Rockwell RSA, - сообщила компания. – Сделка зависит от приобретения тем же покупателем всех трех подразделений. Прибыль от этой сделки пойдет на счет компании для того, чтобы выплатить кредиторскую задолженность фирмы, а также предложить акционерам приобрести их акции в ходе частной сделки».
Rockwell добавила, что два держателя облигаций компании уточнили, что они не будут добиваться взыскания долгов, а передадут свои облигации.
«В этом случае они обозначили, что примут покупку пакетов акций акционеров в приоритетном порядке по отношению к своим требованиям для того, чтобы осуществить упорядоченное свертывание деятельности компании», - отметила Rockwell.
В августе 2017 года был проведен делистинг Rockwell на Фондовой бирже Торонто (Toronto Stock Exchange). В настоящий момент акции компании представлены на NEX, отдельной площадке биржи TSX Venture.
Акции компании все еще размещены на Фондовой бирже Йоханнесбурга (Johannesburg Stock Exchange Limited) в Южной Африке, но торговля акциями фирмы была приостановлена с 24 марта 2017 года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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