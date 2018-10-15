Добыча полезных ископаемых в Южной Африке снижается - СМИ

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Уровень добычи полезных ископаемых в Южной Африке за август снизился на 9,1% по сравнению с прошлым годом, после того как в июле производство полезных ископаемых упало на 4,1%, как сообщает пресса со ссылкой на Statistics South Africa (StatsSA).

Согласно данным африканского информационного агентства, спад в уровне добычи в значительной степени относится к железной руде, производство которой снизилось на 19,9%, в то время как добыча золота упала на 15,5%, а производство металлов платиновой группы – на 7%.

Производство полезных ископаемых с учетом сезонных колебаний также показало спад на 1,2% в августе 2018 года по сравнению с июлем 2018 года.

«Дезагрегирование данных за август показывает, что снижение уровня производства в целом носило широкомасштабный характер, 10 из 12 групп полезных ископаемых не справились с производственной задачей, однако именно железная руда, золото и металлы платиновой группы повлияли на рыночный спад, - средства массовой информации процитировали экономиста Investec Лару Хоудс (Lara Hodes). – Эффект низкой базы на фоне роста в предыдущем квартале и снижающиеся цены на сырье, согласно Индексу неблагородных металлов Economist, с недавних пор серьезно влияют на производство».

Однако она добавила, что недавно опубликованный устав по горному делу является хорошим компромиссом. Он внесет степень ясности и предсказуемости в сферу регулирования.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



