Эксклюзив
Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим
Из чего складывается доходность огранки? Что это за профессия – инженер по обработке алмазов? Сколько времени уходит на то, чтобы стать огранщиком? Как работает ограночная фабрика? «Русская огранка» - она жива? Lightbox от компании De Beers – это что...
15 октября 2018
Высокие технологии позволяют создать продукт, который в природных камнях можно получить только за очень большие деньги
Андрей Жарков, уйдя с поста руководителя алмазодобывающей компании «Алроса», создал и возглавил компанию «Ультра Си», которая будет заниматься производством алмазов из реактора. В интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished он рассказывает...
08 октября 2018
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
01 октября 2018
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Добыча полезных ископаемых в Южной Африке снижается - СМИ
Согласно данным африканского информационного агентства, спад в уровне добычи в значительной степени относится к железной руде, производство которой снизилось на 19,9%, в то время как добыча золота упала на 15,5%, а производство металлов платиновой группы – на 7%.
Производство полезных ископаемых с учетом сезонных колебаний также показало спад на 1,2% в августе 2018 года по сравнению с июлем 2018 года.
«Дезагрегирование данных за август показывает, что снижение уровня производства в целом носило широкомасштабный характер, 10 из 12 групп полезных ископаемых не справились с производственной задачей, однако именно железная руда, золото и металлы платиновой группы повлияли на рыночный спад, - средства массовой информации процитировали экономиста Investec Лару Хоудс (Lara Hodes). – Эффект низкой базы на фоне роста в предыдущем квартале и снижающиеся цены на сырье, согласно Индексу неблагородных металлов Economist, с недавних пор серьезно влияют на производство».
Однако она добавила, что недавно опубликованный устав по горному делу является хорошим компромиссом. Он внесет степень ясности и предсказуемости в сферу регулирования.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished