Брэтт О’Коннор назначен новым директором отдела ювелирных изделий Bonhams

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Аукционный дом Bonhams сообщил во вторник, что назначил Брэтта О’Коннора (Brett O’Connor) своим старшим директором международного отдела ювелирных изделий и старшим вице-президентом офиса США, сообщает Rapaport.О’Коннор обладает огромным опытом в секторе аукционов ювелирных изделий. Он присоединяется к Bonhams после того, как проработал 16 лет в Sotheby’s в Женеве.«О’Коннор обладает огромным опытом работы и пользуется хорошей репутацией в отрасли, - агентство привело слова руководителя глобального направления по работе с ювелирными изделиями Жаны Гика (Jean Ghika). – Мы связываем особые надежды с О’Коннором, мы хотим чтобы он расширил наше присутствие в США и Азии, которые являются самыми быстрорастущими рынками ювелирных изделий в мире».О’Коннор имеет степень Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) и получил профессиональный опыт, работая в Christie’s и Philips.