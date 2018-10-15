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17 сентября 2018
Концессия Т1А в Маранге имеет огромный потенциал - Botswana Diamonds
Геологоразведочная компания недавно подписала соглашение с Vast, по которому она проведет первоначальную экспертизу местности, геологоразведку, добычу и продажу алмазов, добытых на участке, которой имеет площадь 6 913 га.
«Оценка местности показала, что участок имеет огромный потенциал, и предполагает следующие шаги, в частности картирование и пробную добычу алмазов, если потребуется», - заявил председатель Botswana Diamonds Джон Тилинг (John Teeling).
На местности находятся несколько участков, которые являются современными аллювиальными месторождениями.
Botswana Diamonds сообщила, что содержание алмазов на современных аллювиальных месторождениях, которые находятся в области Маранге, составляет в пределах от 50 до 500 каратов на сто тонн руды.
В другом районе Маранге на базальном конгломерате Умкондо (Umkondo) также существует потенциал добычи оставшихся алмазов, содержание которых оценивается в 100 – 3 000 каратов.
«Следующим шагом станет исследование потенциала современных аллювиальных месторождений и более ранних конгломератов на местности, - заявила компания. – Принимая во внимание положительные результаты, мы начнем программы по бурению, выщербливанию и выборке проб вскоре после проведения работы в полях. Эти программы составят часть предпроектной проработки, что может повлечь за собой привлечение финансирования больше запланированного на осуществление программ компанией Vast в $1 млн».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished