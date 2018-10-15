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17 сентября 2018
Предлагаемое Замбией увеличение налога на горную добычу является регрессивным
Лусака хочет ввести новые налоги в секторе горной добычи, заменив НДС налогом на продажу и подняв роялти для того, чтобы сократить растущие долги.
Reuters процитировало ассоциацию, которая заявила, что такой шаг будет тормозить развитие сектора горной добычи Замбии, в частности в области разведки минералов, которая является дорогостоящей деятельностью с высокой степенью риска.
«Значительно выросший бизнес в области геологоразведки будет очень востребован в стране, сейчас больше, чем когда-либо, если Замбия останется лидирующим производителем меди», - сообщил президент AZMEC Джофри Муленга (Geoffrey Mulenga).
Он добавил, что без развития новых месторождений горная добыча Замбии продолжит идти на спад и сокращаться в долгосрочной перспективе, влияя на налогообложение, уровень работы и прибыль от экспорта.
Палата горнорудной промышленности Замбии также выступила против предлагаемых налогов.
Некоторые компании предположительно уже приостановили планы по расширению в стране из-за выросших налогов на горную добычу.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished