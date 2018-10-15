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17 сентября 2018

Предлагаемое Замбией увеличение налога на горную добычу является регрессивным

Сегодня
Новости
Замбийская Ассоциация компаний, осуществляющих разведку минеральных ресурсов  (Association of Zambian Mineral Exploration Companies, AZMEC) заявила, что планируемое страной повышение налога на горную добычу негативно отразится на разведке и добыче полезных ископаемых во второй в Африке стране по производству меди.
Лусака хочет ввести новые налоги в секторе горной добычи, заменив НДС налогом на продажу и подняв роялти для того, чтобы сократить растущие долги.
Reuters процитировало ассоциацию, которая заявила, что такой шаг будет тормозить развитие сектора горной добычи Замбии, в частности в области разведки минералов, которая является дорогостоящей деятельностью с высокой степенью риска.
«Значительно выросший бизнес в области геологоразведки будет очень востребован в стране, сейчас больше, чем когда-либо, если Замбия останется лидирующим производителем меди», - сообщил президент AZMEC Джофри Муленга (Geoffrey Mulenga).
Он добавил, что без развития новых месторождений  горная добыча Замбии продолжит идти на спад и сокращаться в долгосрочной перспективе, влияя на налогообложение, уровень работы и прибыль от экспорта.
Палата горнорудной промышленности Замбии также выступила против предлагаемых налогов.
Некоторые компании предположительно уже приостановили планы по расширению в стране из-за выросших налогов на горную добычу.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished     

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