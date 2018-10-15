Минфин России поддерживает идею создания Центра компетенций ювелирной промышленности в Костромской области

Сегодня

Министр финансов России Алексей Моисеев сообщил, что Минфин России поддерживает инициативу создания Центра компетенций ювелирного дела в Костромской области, которая является лидирующим в России регионом по объему производимых ювелирных изделий, говорится на сайте Kostroma.mk.ru.

Агентство привело слова главы Костромской области Сергея Ситникова, который заявил, что центр компетенций поможет наладить связь между представителями ювелирного сообщества и органами регулирования для того, чтобы вносить новые инициативы и предложения по улучшению и изменению законодательства в сфере ювелирной промышленности.

«Те, кто занимается организацией производства, очень хорошо знают внутренние проблемы отрасли, в части правового регулирования, проблемы, которые возникают в процессе. Эти знания нужно использовать. Это интересно для всей ювелирной промышленности России», - сказал он.

Алексей Моисеев добавил, что создание центра компетенций окажет положительное влияние на развитие ювелирной отрасли в России и обеспечит условия для здоровой конкуренции.

Kostroma.mk.ru cообщает, что в Костромской области уже создаются центры повешения квалификации, где работники ювелирной промышленности смогут научиться работать на новом оборудовании и использовать передовые технологии.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург





