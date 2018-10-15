Эксклюзив
Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим
Из чего складывается доходность огранки? Что это за профессия – инженер по обработке алмазов? Сколько времени уходит на то, чтобы стать огранщиком? Как работает ограночная фабрика? «Русская огранка» - она жива? Lightbox от компании De Beers – это что...
15 октября 2018
Высокие технологии позволяют создать продукт, который в природных камнях можно получить только за очень большие деньги
Андрей Жарков, уйдя с поста руководителя алмазодобывающей компании «Алроса», создал и возглавил компанию «Ультра Си», которая будет заниматься производством алмазов из реактора. В интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished он рассказывает...
08 октября 2018
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
01 октября 2018
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Минфин России поддерживает идею создания Центра компетенций ювелирной промышленности в Костромской области
Агентство привело слова главы Костромской области Сергея Ситникова, который заявил, что центр компетенций поможет наладить связь между представителями ювелирного сообщества и органами регулирования для того, чтобы вносить новые инициативы и предложения по улучшению и изменению законодательства в сфере ювелирной промышленности.
«Те, кто занимается организацией производства, очень хорошо знают внутренние проблемы отрасли, в части правового регулирования, проблемы, которые возникают в процессе. Эти знания нужно использовать. Это интересно для всей ювелирной промышленности России», - сказал он.
Алексей Моисеев добавил, что создание центра компетенций окажет положительное влияние на развитие ювелирной отрасли в России и обеспечит условия для здоровой конкуренции.
Kostroma.mk.ru cообщает, что в Костромской области уже создаются центры повешения квалификации, где работники ювелирной промышленности смогут научиться работать на новом оборудовании и использовать передовые технологии.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург