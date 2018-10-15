Эксклюзив

Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим

Из чего складывается доходность огранки? Что это за профессия – инженер по обработке алмазов? Сколько времени уходит на то, чтобы стать огранщиком? Как работает ограночная фабрика? «Русская огранка» - она жива? Lightbox от компании De Beers – это что...

15 октября 2018

Высокие технологии позволяют создать продукт, который в природных камнях можно получить только за очень большие деньги

Андрей Жарков, уйдя с поста руководителя алмазодобывающей компании «Алроса», создал и возглавил компанию «Ультра Си», которая будет заниматься производством алмазов из реактора. В интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished он рассказывает...

08 октября 2018

Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет

Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...

01 октября 2018

Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC

Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...

24 сентября 2018

Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования

В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...

17 сентября 2018

Чистая прибыль АК «АЛРОСА» по РСБУ за 9 мес. выросла на 42% до 72,8 млрд рублей

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АК «АЛРОСА» (ПАО), головная компания Группы АЛРОСА, опубликовала отчетность по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за три квартала 2018 года.
Выручка АК «АЛРОСА» по РСБУ за первые девять месяцев 2018 года составила 183,3 млрд рублей, что более чем на 20 млрд рублей или на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлиял, прежде всего, рост средних цен реализации на алмазы ювелирного качества, а также ослабление рубля по отношению к доллару США.
Чистая прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам января-сентября текущего года составила 72,8 млрд рублей – почти на 21,7 млрд рублей или на 42% больше, чем годом ранее.
Согласно компании, отчетность по МСФО за III кв. и за 9 мес. 2018 г.будет опубликована 8 ноября текущего года.
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