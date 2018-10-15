Чистая прибыль АК «АЛРОСА» по РСБУ за 9 мес. выросла на 42% до 72,8 млрд рублей

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АК «АЛРОСА» (ПАО), головная компания Группы АЛРОСА, опубликовала отчетность по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за три квартала 2018 года.

Выручка АК «АЛРОСА» по РСБУ за первые девять месяцев 2018 года составила 183,3 млрд рублей, что более чем на 20 млрд рублей или на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлиял, прежде всего, рост средних цен реализации на алмазы ювелирного качества, а также ослабление рубля по отношению к доллару США.

Чистая прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам января-сентября текущего года составила 72,8 млрд рублей – почти на 21,7 млрд рублей или на 42% больше, чем годом ранее.

Согласно компании, отчетность по МСФО за III кв. и за 9 мес. 2018 г.будет опубликована 8 ноября текущего года.