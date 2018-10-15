Эксклюзив
Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим
Из чего складывается доходность огранки? Что это за профессия – инженер по обработке алмазов? Сколько времени уходит на то, чтобы стать огранщиком? Как работает ограночная фабрика? «Русская огранка» - она жива? Lightbox от компании De Beers – это что...
15 октября 2018
Высокие технологии позволяют создать продукт, который в природных камнях можно получить только за очень большие деньги
Андрей Жарков, уйдя с поста руководителя алмазодобывающей компании «Алроса», создал и возглавил компанию «Ультра Си», которая будет заниматься производством алмазов из реактора. В интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished он рассказывает...
08 октября 2018
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
01 октября 2018
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Чистая прибыль АК «АЛРОСА» по РСБУ за 9 мес. выросла на 42% до 72,8 млрд рублей
Выручка АК «АЛРОСА» по РСБУ за первые девять месяцев 2018 года составила 183,3 млрд рублей, что более чем на 20 млрд рублей или на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлиял, прежде всего, рост средних цен реализации на алмазы ювелирного качества, а также ослабление рубля по отношению к доллару США.
Чистая прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) по итогам января-сентября текущего года составила 72,8 млрд рублей – почти на 21,7 млрд рублей или на 42% больше, чем годом ранее.
Согласно компании, отчетность по МСФО за III кв. и за 9 мес. 2018 г.будет опубликована 8 ноября текущего года.