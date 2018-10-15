Конгресс CIBJO 2018 открывается в Боготе, Колумбия, для обсуждения ответственной добычи минерального сырья

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Конгресс Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO 2018, который является официальной встречей ассамблеи делегатов CIBJO, открылся 15 октября в Боготе, Колумбия. Центральное место в обсуждении занял вопрос ответственного выбора поставщиков минерального сырья в секторе ювелирных изделий, говорится в пресс-релизе, распространенном CIBJO.

Организация представила Руководство по ответственному выбору источников поставок, которое будет помогать участникам индустрии выбирать поставщиков и приобретет статус справочного документа CIBJO. Для контроля над процессом организация учредила Комиссию по ответственному выбору источников поставок.

Президент CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri) указал на необходимость создания регулирующего документа для контроля стандартов ответственного подбора поставщиков в мировом секторе ювелирных изделий.

«Мы задали себе вопрос, сможем ли мы создать протокол по ответственному выбору источников поставок, который будет принят повсеместно и который будет отвечать этическим стандартам нашей отрасли, а также принят международным сообществом», - заявил он.

Д-р Кавальери объяснил, что принцип работы Руководства по ответственному выбору источников поставок будет заключаться в том, что данный документ будет комплексным – мы ожидаем, что стандарты, принципы и системы смогут быть обоснованно применены всеми участниками отрасли, вне зависимости от размера организации и ее финансовых возможностей.

Руководство по ответственному выбору источников поставок CIBJO основывается на Руководстве Организации экономического сотрудничества и развития, ОЭСР (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD), по контролю цепочек поставок полезных ископаемых из зон конфликтов и регионов с высокой степенью нестабильности, которое поддерживает принципы Кимберлийского процесса (Kimberley Process) и Руководства ООН по правам человека.

Тайлер Гиллард (Tyler Gillard), руководитель проекта ОЭСР по ответственному выбору источников поставок минерального сырья, выступая на открытии Конгресса CIBJO 2018, на котором присутствовали члены национальных ассоциаций сектора ювелирных изделий и драгоценных камней более чем из 40 стран мира, а также представители лидирующих коммерческих организаций, сообщил, что ОЭСР должна осознавать, с какими трудностями сталкиваются многие средние и малые компании в отрасли ювелирных изделий, пытаясь соответствовать стандартам по должностной осмотрительности. В частности это касается малого бизнеса и алмазных старателей.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург