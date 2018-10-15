Эксклюзив
Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим
Из чего складывается доходность огранки? Что это за профессия – инженер по обработке алмазов? Сколько времени уходит на то, чтобы стать огранщиком? Как работает ограночная фабрика? «Русская огранка» - она жива? Lightbox от компании De Beers – это что...
15 октября 2018
Высокие технологии позволяют создать продукт, который в природных камнях можно получить только за очень большие деньги
Андрей Жарков, уйдя с поста руководителя алмазодобывающей компании «Алроса», создал и возглавил компанию «Ультра Си», которая будет заниматься производством алмазов из реактора. В интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished он рассказывает...
08 октября 2018
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
01 октября 2018
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Конгресс CIBJO 2018 открывается в Боготе, Колумбия, для обсуждения ответственной добычи минерального сырья
Организация представила Руководство по ответственному выбору источников поставок, которое будет помогать участникам индустрии выбирать поставщиков и приобретет статус справочного документа CIBJO. Для контроля над процессом организация учредила Комиссию по ответственному выбору источников поставок.
Президент CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri) указал на необходимость создания регулирующего документа для контроля стандартов ответственного подбора поставщиков в мировом секторе ювелирных изделий.
«Мы задали себе вопрос, сможем ли мы создать протокол по ответственному выбору источников поставок, который будет принят повсеместно и который будет отвечать этическим стандартам нашей отрасли, а также принят международным сообществом», - заявил он.
Д-р Кавальери объяснил, что принцип работы Руководства по ответственному выбору источников поставок будет заключаться в том, что данный документ будет комплексным – мы ожидаем, что стандарты, принципы и системы смогут быть обоснованно применены всеми участниками отрасли, вне зависимости от размера организации и ее финансовых возможностей.
Руководство по ответственному выбору источников поставок CIBJO основывается на Руководстве Организации экономического сотрудничества и развития, ОЭСР (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD), по контролю цепочек поставок полезных ископаемых из зон конфликтов и регионов с высокой степенью нестабильности, которое поддерживает принципы Кимберлийского процесса (Kimberley Process) и Руководства ООН по правам человека.
Тайлер Гиллард (Tyler Gillard), руководитель проекта ОЭСР по ответственному выбору источников поставок минерального сырья, выступая на открытии Конгресса CIBJO 2018, на котором присутствовали члены национальных ассоциаций сектора ювелирных изделий и драгоценных камней более чем из 40 стран мира, а также представители лидирующих коммерческих организаций, сообщил, что ОЭСР должна осознавать, с какими трудностями сталкиваются многие средние и малые компании в отрасли ювелирных изделий, пытаясь соответствовать стандартам по должностной осмотрительности. В частности это касается малого бизнеса и алмазных старателей.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург