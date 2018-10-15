Эксклюзив

Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим

Из чего складывается доходность огранки? Что это за профессия – инженер по обработке алмазов? Сколько времени уходит на то, чтобы стать огранщиком? Как работает ограночная фабрика? «Русская огранка» - она жива? Lightbox от компании De Beers – это что...

15 октября 2018

Высокие технологии позволяют создать продукт, который в природных камнях можно получить только за очень большие деньги

Андрей Жарков, уйдя с поста руководителя алмазодобывающей компании «Алроса», создал и возглавил компанию «Ультра Си», которая будет заниматься производством алмазов из реактора. В интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished он рассказывает...

08 октября 2018

Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет

Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...

01 октября 2018

Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC

Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...

24 сентября 2018

Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования

В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...

17 сентября 2018

Добыча алмазов Rio Tinto снизилась в третьем квартале 2018 года

Сегодня
Новости

Rio Tinto заявила, что производство на рудниках Аргайл (Argyle ), которым компания владеет на 100%, и Даявик (Diavik), которым она владеет на 60%, снизилось в третьем квартале 2018 года. На руднике Аргайл уровень добычи упал на 19% по сравнению с прошлым годом. В третьем квартале 2017 года на шахте Аргайл была увеличена эффективность производства благодаря большему содержанию алмазов на аллювиальных месторождениях.
Компания добыла 3,83 млн каратов из 14,65 млн тонн переработанной руды в третьем квартале 2018 года по сравнению с 47,57 млн каратов, добытых в результате переработки 12,55 млн тонн руды в том же квартале 2017 года.
На Даявик в третьем квартале 2018 года объем добытых алмазов снизился по сравнению с тем же периодом предыдущего года, в данном случае на 9%, из-за меньшего уровня содержания алмазов в породе.
«В марте 2018 года на проекте А21 была успешно добыта первая руда. Ожидается, что участок достигнет коммерческого производства в четвертом квартале 2018 года. Производство на четвертой алмазоносной трубке официально началось 20 августа 2018 года», - добавила Rio Tinto.
На Даявик было переработано в общей сложности 6,7 млн тонн руды, из которой компания получила 17,76 млн каратов алмазов, по сравнению с 5,78 млн тонн руды, из которой было произведено 19,61 млн каратов, за тот же период прошлого года.
За девять месяцев 2018 года на Аргайл было переработано в общей сложности 41,53 млн тонн руды, из которых было произведено 108,57 млн каратов алмазов, по сравнению с 35,11 млн тонн, переработанными за тот же период 2017 года. В результате было добыто 109,88 млн каратов алмазов.
На Даявик за девятимесячный период в 2018 году ( на 100% основе) было произведено 54,67 млн каратов алмазов из 18,79 млн тонн переработанной руды по сравнению с 57,19 млн каратов алмазов, добытых в результате переработки 16,64 млн тонн руды за 9 месяцев 2017 года.
В 2018 году Rio Tinto планирует добыть от 17 до 20 млн каратов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished