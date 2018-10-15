Добыча алмазов Rio Tinto снизилась в третьем квартале 2018 года

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Rio Tinto заявила, что производство на рудниках Аргайл (Argyle ), которым компания владеет на 100%, и Даявик (Diavik), которым она владеет на 60%, снизилось в третьем квартале 2018 года. На руднике Аргайл уровень добычи упал на 19% по сравнению с прошлым годом. В третьем квартале 2017 года на шахте Аргайл была увеличена эффективность производства благодаря большему содержанию алмазов на аллювиальных месторождениях.

Компания добыла 3,83 млн каратов из 14,65 млн тонн переработанной руды в третьем квартале 2018 года по сравнению с 47,57 млн каратов, добытых в результате переработки 12,55 млн тонн руды в том же квартале 2017 года.

На Даявик в третьем квартале 2018 года объем добытых алмазов снизился по сравнению с тем же периодом предыдущего года, в данном случае на 9%, из-за меньшего уровня содержания алмазов в породе.

«В марте 2018 года на проекте А21 была успешно добыта первая руда. Ожидается, что участок достигнет коммерческого производства в четвертом квартале 2018 года. Производство на четвертой алмазоносной трубке официально началось 20 августа 2018 года», - добавила Rio Tinto.

На Даявик было переработано в общей сложности 6,7 млн тонн руды, из которой компания получила 17,76 млн каратов алмазов, по сравнению с 5,78 млн тонн руды, из которой было произведено 19,61 млн каратов, за тот же период прошлого года.

За девять месяцев 2018 года на Аргайл было переработано в общей сложности 41,53 млн тонн руды, из которых было произведено 108,57 млн каратов алмазов, по сравнению с 35,11 млн тонн, переработанными за тот же период 2017 года. В результате было добыто 109,88 млн каратов алмазов.

На Даявик за девятимесячный период в 2018 году ( на 100% основе) было произведено 54,67 млн каратов алмазов из 18,79 млн тонн переработанной руды по сравнению с 57,19 млн каратов алмазов, добытых в результате переработки 16,64 млн тонн руды за 9 месяцев 2017 года.

В 2018 году Rio Tinto планирует добыть от 17 до 20 млн каратов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished