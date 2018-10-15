Эксклюзив
Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим
Из чего складывается доходность огранки? Что это за профессия – инженер по обработке алмазов? Сколько времени уходит на то, чтобы стать огранщиком? Как работает ограночная фабрика? «Русская огранка» - она жива? Lightbox от компании De Beers – это что...
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Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
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17 сентября 2018
Цены на алмазы De Beers снова упали
Выручка от седьмого цикла продаж, которая составила $503 млн, также показала снижение на 5,6% по сравнению с шестым циклом, когда компания реализовала продукцию на сумму $533 млн.
Несмотря на то что данные о продажах за рассматриваемый период являются предварительными, они показывают рост на 26,3% по сравнению с $376 млн, которые компания получила в прошлом году.
«В то время как обменный курс доллар-рупия негативным образом сказался на категории менее ценных камней, мы наблюдаем стабильный общий спрос на алмазную продукцию De Beers, который отражает спрос потребителей на ювелирные изделия с бриллиантами в США», - заявил генеральный директор компании Брюс Кливер (Bruce Cleaver).
De Beers, которой на 85% владеет Anglo American, дала возможность покупателям своих алмазов отсрочить приобретение некоторых небольших и дешевых камней.
Агентство Bloomberg прокомментировало источник, пожелавший остаться неназванным, который сообщил, что на состоянии рынка пагубно сказались крупные поставки алмазов и более низкая прибыль в большинстве центров по огранке алмазов, таких как Сурат в Индии, а также девальвация рупии.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished