Эксклюзив
Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим
Из чего складывается доходность огранки? Что это за профессия – инженер по обработке алмазов? Сколько времени уходит на то, чтобы стать огранщиком? Как работает ограночная фабрика? «Русская огранка» - она жива? Lightbox от компании De Beers – это что...
Вчера
Высокие технологии позволяют создать продукт, который в природных камнях можно получить только за очень большие деньги
Андрей Жарков, уйдя с поста руководителя алмазодобывающей компании «Алроса», создал и возглавил компанию «Ультра Си», которая будет заниматься производством алмазов из реактора. В интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished он рассказывает...
08 октября 2018
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
01 октября 2018
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
GIA Индия проводит образовательные семинары для членов индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий
Нирупа Бхатт (Nirupa Bhatt), управляющий директор GIA в Индии и на Ближнем Востоке, заявила: «GIA является организацией, которая заботится об общественных интересах и старается повысить осведомленность и образованность торгового сообщества с помощью наших образовательных семинаров. Работая совместно с региональными ассоциациями, GIA Индия смог привлечь участников отрасли из крупных городов страны, таких как Бхавани (Керала), Патан (Гуджарат), Касгандж (Уттар-Прадеж), Дхарманагар (Трипура) и многих других».
Более 1 200 членов отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий смогли усвоить важную информацию с помощью образовательных семинаров, на которых были затронуты темы, касающиеся природных алмазов, выращенных в лаборатории бриллиантов, обработки бриллиантов, цветных камней и жемчуга.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished