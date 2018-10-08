GIA Индия проводит образовательные семинары для членов индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий

Сегодня

Геммологический институт Америки в Индии (Gemological Institute of America, GIA) организовал более 20 образовательных семинаров для разных ассоциаций в период с августа по сентябрь для того, чтобы защитить потребителей и укрепить доверие общественности к сектору драгоценных камней и ювелирных изделий, говорится в пресс-релизе, распространенном организацией.

Нирупа Бхатт (Nirupa Bhatt), управляющий директор GIA в Индии и на Ближнем Востоке, заявила: «GIA является организацией, которая заботится об общественных интересах и старается повысить осведомленность и образованность торгового сообщества с помощью наших образовательных семинаров. Работая совместно с региональными ассоциациями, GIA Индия смог привлечь участников отрасли из крупных городов страны, таких как Бхавани (Керала), Патан (Гуджарат), Касгандж (Уттар-Прадеж), Дхарманагар (Трипура) и многих других».

Более 1 200 членов отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий смогли усвоить важную информацию с помощью образовательных семинаров, на которых были затронуты темы, касающиеся природных алмазов, выращенных в лаборатории бриллиантов, обработки бриллиантов, цветных камней и жемчуга.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished