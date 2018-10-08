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17 сентября 2018
GJEPC Джайпур проводит встречу экспортеров с банками и таможенными службами
Согласно сообщению, Шри А.К. Мина, заместитель председателя таможенной службы Особой экономической зоны Ситапура, другие представители таможни, высокопоставленные должностные лица крупнейших банков, а также представители более 30 компаний ОЭЗ из Джайпура приняли участие в мероприятии.
Экспортеры привлекли внимание банков и представителей таможни к некоторым проблемам, с которыми они столкнулись, включая таможенный сертификат EDF или отгрузочные документы, не позволяющие проводить авансовые выплаты поставщикам драгоценных металлов и выполнять платежи внутри ОЭЗ при совершении сделки между компаниями или даже MMTC.
Банкиры также выразили некоторые свои опасения о том, что экспорт товара стоимостью более $1 млн будет направляться из банка в банк, а не в качестве прямого экспорта. Кроме других вопросов банки отметили, что Резервный банк Индии разрешил авансовые платежи для импорта драгоценных металлов иностранными компаниями только для ведущих торговых домов (Star Houses).
А.К. Мина заверил банки и членов торгового сообщества, что к нему и его команде можно будет обращаться по данным вопросам напрямую, и правильное решение будет найдено совместно с участниками индустрии или с теми, кого касается данная проблема.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished