Ангола отрицает нарушение человеческих прав незаконных добытчиков алмазов

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Ангола опровергла сообщения о том, что силы безопасности страны не соблюдали права человека, когда проводили операцию по изгнанию иностранных старателей, которые незаконно добывали камни, из провинции Лунда Норте, которая граничит с Демократической Республикой Конго.

Полицейская операция «Прозрачность» имеет своей целью сократить масштабы контрабанды алмазов и вернуть прибыль от камней в казну страны.

Агентство Reuters процитировало комиссара полиции Анголы Антонио Бернардо (Antonio Bernardo), который заявил, что сообщения о том, что четверо ангольских гражданина были предположительно забиты до смерти, а семеро пострадали в стычке с незаконными добытчиками алмазов, являются ложными.

Он добавил, что знал только об одном происшествии с летальным исходом, и это была авария на дороге.

«У нас нет сведений о поджогах домов, репрессиях или нападениях на людей, - отметил Бернардо. – Ангола и ангольское правительство призывают к здравому смыслу международного сообщества и просят его понять, что в стране не существует ксенофобии. Мы решаем проблемы в сферах социально-экономической жизни общества и национальной безопасности законными способами».

Согласно сообщениям, в ходе проведения полицейской операции вспыхнула агрессия, полиция окружила контрабандистов и в результате захватила около 3 000 алмазов, 150 средств передвижения и более $80 000 наличными.

Около 800 человек из Конго, Ливана, Мали и Нигерии были арестованы в ходе операции.

Президент Анголы Жуан Лоренсу настаивает на проведении реформ в алмазном секторе страны для того, чтобы уменьшить зависимость от сырой нефти.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished