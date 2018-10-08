Gem Diamonds добыла светло-коричневый камень весом 357 каратов на своем руднике Летсенг

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Фото: Gem Diamonds

Gem Diamonds заявила, что добыла высококачественный светло-коричневый алмаз весом 357 каратов на руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото, которым компания владеет на 75%.В заметке, которую компания опубликовала на своем сайте в понедельник, говорилось, что это 13-й камень весом более 100 карат, который был добыт на руднике Летсенг в этом году.Gem Diamonds также сообщила, что добыла алмаз типа IIa весом 138 каратов на руднике Летсенг в Лесото.Генеральный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick) заявил в прошлом месяце, что увеличившийся уровень добычи алмазов, а также добыча и продажа алмаза Легенда Лесото (Lesotho Legend) массой 910 каратов за $40 млн в прошлом месяце сгенерировали высокие финансовые показатели в первой половине года.Gem Diamonds получила рекордный уровень выручки в размере $169,2 млн после проведения своего тендера алмазов, добытых в первой половине своего финансового года, что показывает рост на 43% по сравнению со второй половиной 2017 года.Средняя цена за карат алмазов, реализованных за рассматриваемый период, выросла на 33%, с $2 061 до $2 742.