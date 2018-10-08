Stornoway получила $24,7 млн от продаж алмазов в третьем квартале

Сегодня

Stornoway Diamonds заявила, что реализовала 184 620 каратов алмазов в двух тендерах, валовая выручка от которых составила $24,7 млн. Средняя цена за карат составила $134.

Камни, которые были выставлены на продажу, были добыты на алмазном руднике Ренар (Renard) в Канаде в период с апреля по июнь 2018 года.

Stornoway также продала 21 367 каратов алмазов, размер рассева которых меньше, чем минус седьмой номер сита компании DTC (Diamond Trading Company). Камни, проданные вне тендера, принесли компании валовую выручку в размере $362 150.

Генеральный директор компании Мэтт Мэнсон (Matt Manson) сообщил, что в третьем квартале подземный рудник Ренар вышел на полную производственную мощность после трудного периода наращивания производства.

«Мы наблюдаем более высокий уровень производства, а также значительные улучшения в объеме добытых каратов и содержании алмазов в руде, так как мы устанавливаем выемочные панели на главном участке кимберлита Ренар 2, - заявил он. – Мы продолжали добывать больше каратов алмазов каждый месяц в течение квартала, и мы надеемся, что данная тенденция продолжится и в четвертом квартале».

Мэнсон добавил, что новая установка по сортировке руды, которая была введена в эксплуатацию в мае, меньше повреждает алмазы и в то же время лучше отделяет камни.

«Такие результаты предвещают добычу более ценных камней», - сообщил он.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



